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“一带一路”让我们迎来投资盛筵（大使说）

帕利塔·科霍纳
2021年05月03日04:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　乘坐“总督列车”穿越斯里兰卡茶园。
　　斯里兰卡驻华大使馆供图

　　斯里兰卡位于印度洋中部，是季风和洋流的交汇点，拥有重要战略地理位置。历史上，中国商人很早就来到斯里兰卡，并将其视为古代海上丝绸之路一个繁荣的重要节点。斯里兰卡的华人社区是深化斯中贸易及其他领域关系的重要纽带。

　　1950年，斯里兰卡（时称锡兰）成为较早承认新中国的国家之一，并始终无条件奉行一个中国政策。1952年，斯中冲破西方国家的强烈反对和干扰，签署著名的《米胶协定》，成为两国友谊的重要标志。

　　1957年周恩来总理访问斯里兰卡，两国建立了持久稳固关系的框架。1972年，斯里兰卡总理班达拉奈克夫人访华，两国关系蓬勃发展。这一时期中国援建的班达拉奈克国际会议大厦屹立至今，一直是科伦坡最大的会议设施。

　　如今，中国提出的“一带一路”倡议，为包括斯里兰卡在内的很多国家带来快速发展的机遇。古丝绸之路沿线的国家亟需投资和发展机遇，我们在“一带一路”倡议下迎来了一场投资盛筵。“一带一路”倡议将重铸古丝绸之路的辉煌。对于像斯里兰卡这样的国家来说，“一带一路”倡议提供的资源将使我们在短期内从中低收入国家跃升至更高水平。斯里兰卡政府从总统到总理再到各部长热烈欢迎这一倡议。

　　来自中国的投资对斯里兰卡的发展意义重大。中企承建的汉班托塔港曾被《经济学人》杂志认为将成南亚的主要港口，中企建设的普特拉姆燃煤电站已成为斯里兰卡电力的主要贡献者，中企承建的科伦坡莲花电视塔是南亚迄今最高的电视塔，中国投资的科伦坡港更是有望成为“下一个迪拜”。

　　斯里兰卡正在努力实现“繁荣与辉煌愿景”，这与“一带一路”倡议高度契合，为斯里兰卡未来数年勾勒出发展蓝图。尤其在基建及信息技术方面，斯中合作将发挥关键作用。

　　（作者为斯里兰卡驻华大使）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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