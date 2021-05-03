海外网 毛 莉 任天择

斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳近照。

海外网 谢 明摄

“我和中国的故事，可以聊一整个下午。”斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳日前在接受人民日报海外网专访时表示。担任斯里兰卡常驻联合国代表的经历，让科霍纳和中国外交官在国际合作中结下深厚友谊。

赴中国当大使，科霍纳既有与老朋友重逢的喜悦，也有结识新朋友的兴奋。对刚刚开启驻华生涯的科霍纳而言，未来在中国的每一天都值得期待，“所有没去过的中国城市，我都想走一走、看一看。”

向中国共产党成立100周年送上祝福

谈及对中国的印象，科霍纳说：“到中国当大使前，我来过北京很多次。每次到访，这座城市都让我惊喜，我都会发现新的高楼大厦拔地而起，城市天际线像科幻电影场景。”

正式赴华就任后，一个个中国故事为科霍纳打开了深入了解中国发展奇迹的大门。他表示，世界很多地区面临贫困、识字率低、技术不足、营养不良和疾病等挑战，中国消除了绝对贫困，这是人类历史上的巨大成就。面对新冠肺炎疫情的大考，当全球主要经济体陷入经济停滞时，中国不仅率先控制住疫情，中国经济也率先实现复苏。中国巨大的市场迸发出惊人活力，中国是全球最大的汽车市场，中国电子商务市场规模持续引领全球，世界上很多国家都在追赶中国移动支付发展的脚步。今天的中国更是成为不可忽视的科技力量，中国是5G技术发展的领导者，探月工程和火星探测标志中国航天科技的新跨越。

科霍纳自1992年联合国气候环境与发展大会举行时就开始参与应对气候变化相关工作，他对中国发展方式的绿色转型尤为赞赏。科霍纳说：“中国宣布将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这将是一个非凡成就。气候变化是人类面临的巨大生存挑战，应该立即着手解决这个问题。”

细数中国发展的不平凡成就，科霍纳表示，中国共产党是中国政治、经济、社会等各领域发展的领导力量。正是在中国共产党的领导下，中国成长为具有国际影响力的大国。“我最近刚读到的一份调查报告显示，中国民众对中国共产党的执政能力和效率表示非常满意。我在中国看到的情况也是如此，中国共产党赢得了民众的广泛支持。”科霍纳向中国共产党成立100周年送上祝福，并表示希望未来斯里兰卡和中国共产党建立更密切的友好关系。

“中国是最有潜力的市场”

“搭乘中国发展的东风，斯里兰卡将受益匪浅。”科霍纳这番感慨背后，有一段镌刻在两国友好交往史上的难忘记忆。斯里兰卡2009年结束内乱后，亟需国际社会伸出援手。在大多数国家保持沉默或观望时，中国全方位深度参与斯里兰卡战后重建，帮助斯里兰卡发展。

科霍纳表示，对斯里兰卡而言，“中国是最有潜力的市场。”2010年至2020年，斯里兰卡对华出口的红茶从100万公斤增至1450万公斤，是两国贸易迅猛发展的一项标志性成果。中国已经明确2035年基本实现社会主义现代化的远景目标，意味着中国的中等收入群体将进一步扩大并带来消费能力的增长，这会为斯里兰卡的产品提供巨大的市场机遇，包括宝石、香料、椰子制品等。斯里兰卡正在努力提高商品质量及包装技术，面向中国市场需求及标准“定制”出口商品，希望更多斯里兰卡产品进入中国市场。

两国共建“一带一路”的丰硕成果，让科霍纳更加看好中国机遇。由中企承建的斯里兰卡南部高速公路延长线全线贯通，使斯里兰卡首都科伦坡、著名旅游城市高勒以及汉班托塔、马特拉等4个主要大城市实现高速公路连接，过去需要花费7个小时的路程缩短到2个半小时；普特拉姆燃煤电站建成投入运营后，结束了斯里兰卡频繁断电的历史，便利了人民生活；科伦坡港口城、汉班托塔综合发展项目更是有望成为经济腾飞的新引擎……科霍纳评价说：“‘一带一路’可能会对包括斯里兰卡在内的广大发展中国家的经济产生变革性影响。”

“到斯里兰卡享受阳光沙滩”

中斯之间的相互支持在世纪疫情的考验中愈加坚定。斯里兰卡是中国援助新冠肺炎疫苗的首批国家之一，科霍纳赞赏中国将新冠肺炎疫苗作为国际公共产品。“我们非常感谢中国向斯里兰卡提供疫苗。”科霍纳说，“疫情是全球挑战，需要各国携手应对。”

如何在“后疫情时代”不断开拓合作新途径新领域，是科霍纳当前最大的关切。两国跨越千年的友好交往史蕴藏着拓展双边合作的无限可能。“在今天的斯里兰卡，人们仍在讲述中国东晋高僧法显的故事，考古学家也不时挖掘出中国古代的钱币等文物，这都说明两国历史上人文交流非常密切。”科霍纳希望，人文交流的纽带将两国人民的心拉得更近。

“欢迎更多中国游客走进斯里兰卡。”科霍纳认为，旅游是加强两国人民相互了解的直接方式，“期待中国游客到斯里兰卡享受阳光沙滩，和大象鲸鱼海豚亲密接触，在古老庙宇中感悟深邃的佛教文化，品尝正宗锡兰红茶，感受斯里兰卡人的微笑和友好。”

科霍纳期待旅游成为斯中合作的新亮点。他说，旅游业是斯里兰卡的支柱产业之一，上百万斯里兰卡人从事旅游及相关行业。中国是世界最大的出境游客源国，中国游客的脚步遍布世界，希望斯里兰卡未来也能成为中国游客出境游的热门目的地。

(责编：赵欣悦、杨光宇)