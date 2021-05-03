疫苗是人类战胜疫情的有力武器。当前，全球疫苗面临“产能赤字”和“分配赤字”，一些发达国家通过囤积疫苗和出口管制，人为制造“免疫鸿沟”，许多发展中国家正面临严重疫苗短缺。国际社会普遍呼吁，共同抵制“疫苗民族主义”，促进疫苗公平合理分配，支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为战胜疫情筑牢共同防线。

联合国秘书长古特雷斯指出，中低收入国家无法公平获得新冠疫苗是一种违背道德的现象。“新冠病毒危机凸显我们社会的不平等”，在与贫困、不利的生活和工作条件、社会歧视抗争的人群和社区中，新冠肺炎患病率和病亡率更高。他强调，各国在执行政策以及分配资源的过程中，都应着眼于让所有人获得同样的健康保障。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，如果各国不能团结合作控制病毒传播，科学家们努力的成效将很有限。他呼吁高收入国家通过“新冠肺炎疫苗实施计划”共享疫苗，敦促疫苗厂商提高疫苗产量并确保公平分配。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，政策制定者需要采取正确行动，在疫苗接种、经济复苏以及未来发展上实现公平。她指出，疫苗政策就是经济政策，更快地普及疫苗、结束健康危机，能够让全球国内生产总值到2025年增加近9万亿美元。她呼吁各国政府加强合作，加速疫苗的生产和分销，避免出口管制，同时加大对贫穷国家的支持。

联合国经济和社会事务高级别咨询委员会表示，扩大疫苗供应，特别是对发展中国家的疫苗供应，应成为国际社会的优先事项。该委员会认为，全球疫苗接种进展将决定经济复苏和开放边界促进旅游及贸易的速度。但是，在获得疫苗方面的差异或将阻碍复苏，并加剧国家之间的不平等。

西班牙中国政策观察网近日发表该国专家胡利奥·里奥斯的文章称，不少高收入国家迅速获得了大量疫苗，而很多贫穷国家却一无所获。世卫组织表示对疫苗的全球“分配赤字”感到失望。这种严重不平衡状况是全球不平等现状的深刻反映，而且这种差距正在逐渐扩大，对此我们应当感到担忧。

中方反对将疫苗政治化或搞“疫苗民族主义”，主张加强疫苗研发、生产、分配国际合作，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，全面加强全球公共卫生安全治理，受到国际社会广泛支持和赞誉。

埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班说，面对疫情挑战，没有哪一个国家可以独善其身。团结携手合作、共同消除危机才是解决之道。作为世界上率先控制住疫情的国家，中国始终秉持人类命运共同体理念，向包括埃及在内的许多国家提供物资、疫苗等帮助，为国际社会加强抗疫合作树立了典范。

中国科兴公司与埃及VACSERA公司日前签署关于中国新冠疫苗在埃及本地化生产合作协议。埃及总理马德布利表示，中方一直为非洲和发展中国家抗击疫情提供宝贵支持。埃方愿同中方共同努力，加快推进抗疫合作。相信埃中全面战略伙伴关系将更加牢固，两国之间的友好合作将迈上新台阶。

“抗击疫情需要国际社会紧密合作。”俄罗斯亚太研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，俄中双方在疫情防控和疫苗研发方面齐心协力、相互支持，不仅携手抵御新冠病毒，并且坚决同“政治病毒”作斗争。

俄罗斯《消息报》网站发表题为《中国疫苗有助于抗击全球疫情》的文章指出，中国一直积极参与疫苗研发国际合作，将疫苗作为全球公共产品，受到国际社会赞誉。中国政府和企业正与其他国家积极合作，推动疫苗公平分配。研究表明，中国疫苗具有良好的安全性和有效性。“中国为全球抗疫斗争作出了重要贡献。”

（本报北京、曼谷、马德里、开罗、莫斯科5月2日电 记者吴刚、赵益普、姜波、周輖、殷新宇）

《 人民日报 》（ 2021年05月03日 03 版）

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