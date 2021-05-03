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蒙古国执政党推举呼日勒苏赫为总统候选人

2021年05月03日04:34 | 来源：新华网
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新华社乌兰巴托5月2日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国执政的蒙古人民党2日召开全会，决定推举该党主席呼日勒苏赫为该国2021年总统选举候选人。

记者当天从蒙古人民党总部获悉，呼日勒苏赫在获得提名后表示，他参加总统选举是为了“建立一个真正意义上公平、正义的社会”。他说，为实现公平和正义，蒙古国多年来采取了一些措施，但未达到理想效果。他愿为民众公平获益而竭尽全力。

根据蒙古国国家大呼拉尔（议会）今年1月的决定，该国2021年总统选举将于6月9日举行。根据蒙古国相关法律，在国家大呼拉尔拥有席位的政党均有推选总统候选人的资格。相关政党须在规定期限内在总选举委员会进行登记，总选举委员会审查通过后将向总统候选人颁发参选证书。

2019年颁布的蒙古国新宪法规定，总统任期为6年，不得连任、不得重复参选。50周岁以上、在蒙古国连续居住5年以上的蒙古国籍公民具有参选总统资格。

呼日勒苏赫1968年出生于乌兰巴托市，于2017年10月开始担任蒙古国总理。今年1月21日，时任总理呼日勒苏赫因一名感染新冠肺炎的产妇在被转移过程中遭受非人道待遇、引起民众不满而提出辞职。呼日勒苏赫现为蒙古国国家大呼拉尔委员。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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