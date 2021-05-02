新华社喀布尔5月2日电 综述：阿富汗民众担心美国不负责任撤军将使阿深陷泥淖

新华社记者史先涛

美国和北约军队5月1日起正式开始撤离阿富汗，计划在9月11日前撤完。自撤军日期临近以来，阿富汗国内袭击事件不断，安全形势日趋恶化。联合国阿富汗援助团4月发布的最新报告显示，今年第一季度有573名平民被杀、1210人受伤，伤亡人数同比增长29％，其中妇女和儿童的伤亡人数同比分别增长37％和23％。

阿富汗官员表示，塔利班武装分子近日加剧了袭击活动。4月30日晚，阿东部卢格尔省首府普勒阿拉姆发生汽车炸弹袭击，造成30余人死亡、70余人受伤。该省官员说，塔利班武装制造了此次袭击。

另据阿富汗媒体黎明新闻网站报道，除4月30日晚的炸弹袭击，自美国4月14日宣布撤军计划以来，塔利班武装在阿富汗24个省制造多次袭击，造成至少226名平民和军事人员死亡。

阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉5月1日表示，外国军队撤离将给阿富汗带来“巨大挑战”。阿富汗政治领导人在和塔利班和谈时必须保持团结，否则美国和北约军队撤离后，阿富汗将面临激烈的战斗。

阿富汗总统国家安全顾问哈姆杜拉·穆希卜同日表示，未来塔利班将会增加暴力活动，“每一个阿富汗人都会成为塔利班攻击的目标”。

美国特朗普政府去年2月曾与塔利班达成协议，承诺今年5月1日前完全撤出驻阿美军和北约军队，但拜登政府上台后推迟了撤军日程。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德5月1日在推特上发文表示，美国和北约军队没有在5月1日前完成撤离，违反了协议，塔利班将采取行动打击美国和北约军队。

美国现在虽然极力推进阿富汗政府和塔利班和谈，但是塔利班方面对于和谈态度消极，双方的谈判已陷入停滞，而在战场上的交手却不曾中断。阿富汗政治分析人士尼尚克·莫特瓦尼表示，美军完全撤离后，阿富汗不可能实现和平，内战将会加剧，甚至不排除塔利班在阿富汗重新掌权。

有统计显示，阿富汗目前有72%的民众生活在贫困线以下，失业率高达38%，约1100万人沦为难民，350万儿童失学。在既没有根除恐怖组织又没有实现阿富汗和平的情况下，美军一走了之，留下的是一个冲突不断、满目疮痍、苦难深重的国度。一些阿富汗民众在采访中，对新华社记者道出了自己对于未来安全形势的担忧。

扎比乌拉·尼吉拉比说：“美国军队和其他外国军队从阿富汗撤离是一种完全不负责任的行为，因为阿富汗现在处境艰难，安全形势糟糕到了极点，很多偏远地区没有任何安全保障可言，城市中的安全形势最近也在恶化。在我看来，美军应该继续留下来，直到彻底完成使命。”

穆明·奈布也对阿富汗和平前景很不乐观。他说：“美国并没有履行对阿富汗的承诺。在美军撤离阿富汗后，除了恐怖组织会坐大外，内战也很可能会爆发。阿富汗20年来取得的成就会被毁掉，现有的政治体系可能会瓦解。”

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