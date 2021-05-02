新华社喀布尔5月2日电（国际观察）美军开撤 阿富汗“安全窟窿”谁来填补

新华社记者史先涛

美国和北约军队1日正式启动从阿富汗撤军行动。在此前后，阿富汗各地不断出现袭击事件，安全局势持续严峻。

专家认为，美军在阿20年的“反恐”行动收效甚微，反而引发大规模人道主义灾难，而撤离后又留下巨大的“安全窟窿”难以填补。阿富汗未来一段时期仍将在冲突和动荡中挣扎。

乱局更乱

美国总统拜登4月中旬宣布，驻阿美军将于5月1日开始撤离，并在9月11日前完全撤出，结束这场美国史上最长的战争。就在美军开始正式撤离的前一晚，阿东部卢格尔省首府普勒阿拉姆发生汽车炸弹袭击，已造成30余人死亡、70余人受伤。该省官员说，是塔利班武装制造了此次袭击事件。

自美国宣布撤军时间表以来，阿富汗塔利班武装再度活跃起来。据阿富汗黎明新闻网报道，过去半个月，塔利班在阿富汗24个省制造了多次袭击，造成至少226名平民和军人死亡。有阿富汗官员表示，塔利班近日也加剧了针对政府的袭击活动。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德1日在社交媒体上发文表示，美国和北约军队没有在5月1日前完成撤离，违反了美国和塔利班此前达成的协议，塔利班将采取行动打击美国和北约军队。特朗普政府去年2月曾与塔利班达成协议，承诺今年5月1日前完全撤出驻阿美军和北约军队，但拜登政府上台后推迟了撤军日程。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，但20年过去，阿富汗国内安全形势并未好转，甚至在美军即将离开之时更为恶化。联合国阿富汗援助团4月发布的最新报告显示，今年一季度有573名平民被杀、1210人受伤，伤亡人数同比增长29％，其中妇女和儿童的伤亡同比分别增长37％和23％。

阿富汗政治评论家纳扎里·帕里亚尼对新华社记者表示，在美国领导的所谓反恐战争中，大量阿富汗平民和阿安全部队成员等丧生，而现在阿富汗境内的恐怖组织从20年前的个位数增加到20多个，美国的反恐成果近乎于零，以美国为首的西方联军在阿富汗毫无疑问遭遇了失败。

喀布尔市民哈米德说，美国和北约军队撤离太过仓促，是一种不负责任的行为。他说，现在阿富汗全境面临惨烈冲突，美军在令人绝望的战争形势中抛弃了阿富汗人。

前景黯淡

在既没有根除恐怖组织又没有实现阿富汗和平的情况下，美国大兵一走了之，留下的是一个冲突不断、满目疮痍、苦难深重的国度。有统计显示，阿富汗72%的民众生活在贫困线以下，失业率高达38%，约1100万人沦为难民，350万儿童失学。

多重因素令阿富汗未来前景依旧黯淡。首先，阿富汗内部和谈结果难期。尽管美国力推阿富汗政府与塔利班的和谈，但塔利班方面态度消极，目前和谈陷入停滞。阿民族和解高级委员会主席阿卜杜拉1日表示，他怀疑塔利班想要和平的诚意。

阿富汗政治分析人士尼尚克·莫特瓦尼表示，美军完全撤离后，阿富汗不可能实现和平，内战将会加剧，甚至不排除塔利班在阿富汗重新掌权。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪认为，塔利班更多是把和谈作为一种策略，而非最终目标。塔利班依然坚持要建立一个自己主导的政权。

其次，阿富汗现政权“自力更生”能力存疑。美国政府日前公布的一份报告指出，阿富汗政府仍高度依赖美国支持，尤其是阿富汗国防与安全部队，无论资金还是人力都有赖于美国“输血”。美军完全撤离后，将考验阿富汗部队能否在没有美军及其联军直接支援下保卫阿富汗政府。

第三，权力真空将引发各方争夺。德国前外长菲舍尔日前撰文表示，西方长期驻军的结束将制造出一个权力真空，各方势力将谋求予以填补，阿富汗局势可能会比现在更加脆弱。

朱永彪认为，包括美国、印度、伊朗、巴基斯坦、土耳其等在内的多方在阿均有势力，未来为争夺影响力，不排除阿富汗发生代理人战争的可能性。他同时指出，阿富汗权力真空也可能在未来滋生新的恐怖组织，对阿国内、地区乃至国际社会带来新威胁。

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