新华社北京5月2日电（记者王鑫方）日本东京奥运会组织委员会5月1日说，奥运会火炬4月27日在鹿儿岛县传递时，6名工作人员新冠病毒检测结果呈阳性。

日本共同社援引奥组委的话报道，奥运火炬27日在奄美市和雾岛市接力传递。那6人均为市政府工作人员，其中3人来自奄美市，3人来自雾岛市。他们当天均戴口罩负责交通疏导工作。

东京奥运会火炬3月25日开始在日本传递，预计为期121天，将经过全日本所有47个都道府县。部分地区由于疫情恶化，接力传递改道或“闭门”举行。

据日本广播协会报道，日本迄今已有8名火炬传递工作人员确诊感染新冠病毒，鹿儿岛县是首次发现多名工作人员感染新冠病毒的县，另有香川县和爱媛县各一人。奥组委再次呼吁工作人员遵守防疫规定，严加防范。

日本东京都、大阪府、京都府和兵库县4月25日起因疫情反弹进入紧急状态。这是日本政府去年4月以来第三次实施紧急状态。路透社日前援引官方数据报道，日本接种疫苗人口仅占全国人口的1.6%，接种进度缓慢。

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