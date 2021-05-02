人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

沙特连发外交转向信号有何考量

2021年05月02日13:55 | 来源：新华社
小字号

新华社利雅得5月2日电（国际观察）沙特连发外交转向信号有何考量

新华社记者胡冠

近期，沙特阿拉伯一系列外交动作引人瞩目。沙特国王向卡塔尔埃米尔（国家元首）发出访问邀请；沙特王储表示愿在伊朗停止“消极行为”的前提下与其建立良好关系；沙特希望也门胡塞武装重回谈判桌。

沙特连番表态释放其地区政策转向信号，这既与美国中东政策急剧变化相关，也源于沙特国内的发展需求。沙特的这些动向将对中东错综复杂的安全局势产生重要影响。

转向信号连连

今年1月卡塔尔埃米尔出席在沙特举行的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）峰会以来，沙特与卡塔尔关系明显回暖。先是沙特、阿联酋等中东四国宣布与卡塔尔恢复外交关系，结束了持续三年多的断交危机；随后，卡塔尔重启通往沙特的陆路口岸阿布萨姆拉，沙特外交大臣费萨尔近期两次访问卡塔尔。在4月26日访问期间，费萨尔向卡塔尔埃米尔塔米姆转交了沙特国王萨勒曼的书信，萨勒曼在信中邀请塔米姆访问沙特。

沙特近来在对伊朗态度上也有所缓和。沙特王储穆罕默德在接受本国媒体采访时表示，伊朗的一些行为对沙特国家安全构成严重威胁，但沙特不希望看到伊朗局面困难，希望伊朗得到发展，因为伊朗的发展有助于沙特、中东乃至全球的繁荣稳定。

在谈到也门问题时，沙特王储穆罕默德说，希望也门胡塞武装能够从自身和也门的国家利益出发，接受沙特停火建议并重回谈判桌。

同为中东地区大国，但沙特与伊朗长期不和，双方在伊拉克、叙利亚、也门局势等地区安全问题上矛盾尖锐。2016年1月，沙特驻伊朗首都德黑兰和第二大城市马什哈德的使领馆遭冲击，沙特宣布断绝和伊朗外交关系。

背后多重考量

分析人士认为，沙特一系列释放缓和信号的表态，与美国拜登政府上台后调整中东政策密切相关，沙特出于国家利益考虑做出了有针对性的政策调整，同时这也是沙特推进国家发展转型计划的现实需要。

上海外国语大学中东研究所副研究员包澄章指出，首先，美国中东政策的调整冲击了美沙同盟关系，美国在调整与伊朗关系的同时，削弱对沙特的安全支持；其次，美国如果重返伊核协议，未来很可能逐步解除对伊制裁，届时伊朗将重返国际能源市场，从而影响到沙特的能源利益；此外，拜登政府的外交理念使沙特在军事介入也门等问题上面临较大压力。

包澄章说，上述多重原因促使沙特希望通过改善与卡塔尔和伊朗关系、促成与也门胡塞武装停火等举措，在美沙关系降温背景下最大限度继续获取美国的安全承诺。同时，沙特也希望通过弥合与美在伊核、也门问题上的分歧，寻求在地区其他事务上获得美国支持。

浙江外国语学院国际问题专家马晓霖认为，拜登政府调整美国对伊朗政策后，沙特势必要做出对伊政策调整。沙特除了推动其他阿拉伯国家同以色列关系正常化以外，也在顺应形势变化，同伊朗减少对立、改善关系，并修复海合会内部裂痕，重塑其在海湾地区的中心地位，这些举动都是在回归沙特传统上相对稳健超脱的地缘政策。

专家也指出，沙特正在全力推进“2030愿景”计划，近期一系列举措也反映出这个产油大国希望改善自身发展环境，为顺利推动发展转型服务。

有利局势改观

沙特的政策转向信号得到了积极回应。卡塔尔半岛电视台在沙特向卡塔尔埃米尔发出访问邀请后评论说，这是两国关系改善的最新迹象。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德4月29日表示，伊朗欢迎沙特关于伊沙关系的最新表述。他说，借助建设性的观点和对话方式，伊朗和沙特两国能够抛弃分歧，进入互动和协作的新篇章，实现地区的和平、稳定和发展。

马晓霖认为，沙特在中东地区拥有很大影响力，沙特如果选择温和政策，会大大缓解地区逊尼派国家与伊朗为首的什叶派阵营的对峙，使错综复杂的中东局势走向缓和，也会推动地区国家集中精力打击内部极端主义和恐怖主义势力，对维护地区和平稳定大有裨益。

包澄章指出，沙特的最新举措将使海湾地区的安全环境得到改善，进而缓解地区两大阵营的对抗态势，这符合包括沙特在内的地区各国利益。同时，地区国家在区域热点问题上从对抗转为妥协合作，将有利于新的地区合作机制形成。（参与记者：孙天朗、高文成）

(责编：杨牧、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部