新华社利雅得5月2日电（国际观察）沙特连发外交转向信号有何考量

新华社记者胡冠

近期，沙特阿拉伯一系列外交动作引人瞩目。沙特国王向卡塔尔埃米尔（国家元首）发出访问邀请；沙特王储表示愿在伊朗停止“消极行为”的前提下与其建立良好关系；沙特希望也门胡塞武装重回谈判桌。

沙特连番表态释放其地区政策转向信号，这既与美国中东政策急剧变化相关，也源于沙特国内的发展需求。沙特的这些动向将对中东错综复杂的安全局势产生重要影响。

转向信号连连

今年1月卡塔尔埃米尔出席在沙特举行的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）峰会以来，沙特与卡塔尔关系明显回暖。先是沙特、阿联酋等中东四国宣布与卡塔尔恢复外交关系，结束了持续三年多的断交危机；随后，卡塔尔重启通往沙特的陆路口岸阿布萨姆拉，沙特外交大臣费萨尔近期两次访问卡塔尔。在4月26日访问期间，费萨尔向卡塔尔埃米尔塔米姆转交了沙特国王萨勒曼的书信，萨勒曼在信中邀请塔米姆访问沙特。

沙特近来在对伊朗态度上也有所缓和。沙特王储穆罕默德在接受本国媒体采访时表示，伊朗的一些行为对沙特国家安全构成严重威胁，但沙特不希望看到伊朗局面困难，希望伊朗得到发展，因为伊朗的发展有助于沙特、中东乃至全球的繁荣稳定。

在谈到也门问题时，沙特王储穆罕默德说，希望也门胡塞武装能够从自身和也门的国家利益出发，接受沙特停火建议并重回谈判桌。

同为中东地区大国，但沙特与伊朗长期不和，双方在伊拉克、叙利亚、也门局势等地区安全问题上矛盾尖锐。2016年1月，沙特驻伊朗首都德黑兰和第二大城市马什哈德的使领馆遭冲击，沙特宣布断绝和伊朗外交关系。

背后多重考量

分析人士认为，沙特一系列释放缓和信号的表态，与美国拜登政府上台后调整中东政策密切相关，沙特出于国家利益考虑做出了有针对性的政策调整，同时这也是沙特推进国家发展转型计划的现实需要。

上海外国语大学中东研究所副研究员包澄章指出，首先，美国中东政策的调整冲击了美沙同盟关系，美国在调整与伊朗关系的同时，削弱对沙特的安全支持；其次，美国如果重返伊核协议，未来很可能逐步解除对伊制裁，届时伊朗将重返国际能源市场，从而影响到沙特的能源利益；此外，拜登政府的外交理念使沙特在军事介入也门等问题上面临较大压力。

包澄章说，上述多重原因促使沙特希望通过改善与卡塔尔和伊朗关系、促成与也门胡塞武装停火等举措，在美沙关系降温背景下最大限度继续获取美国的安全承诺。同时，沙特也希望通过弥合与美在伊核、也门问题上的分歧，寻求在地区其他事务上获得美国支持。

浙江外国语学院国际问题专家马晓霖认为，拜登政府调整美国对伊朗政策后，沙特势必要做出对伊政策调整。沙特除了推动其他阿拉伯国家同以色列关系正常化以外，也在顺应形势变化，同伊朗减少对立、改善关系，并修复海合会内部裂痕，重塑其在海湾地区的中心地位，这些举动都是在回归沙特传统上相对稳健超脱的地缘政策。

专家也指出，沙特正在全力推进“2030愿景”计划，近期一系列举措也反映出这个产油大国希望改善自身发展环境，为顺利推动发展转型服务。

有利局势改观

沙特的政策转向信号得到了积极回应。卡塔尔半岛电视台在沙特向卡塔尔埃米尔发出访问邀请后评论说，这是两国关系改善的最新迹象。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德4月29日表示，伊朗欢迎沙特关于伊沙关系的最新表述。他说，借助建设性的观点和对话方式，伊朗和沙特两国能够抛弃分歧，进入互动和协作的新篇章，实现地区的和平、稳定和发展。

马晓霖认为，沙特在中东地区拥有很大影响力，沙特如果选择温和政策，会大大缓解地区逊尼派国家与伊朗为首的什叶派阵营的对峙，使错综复杂的中东局势走向缓和，也会推动地区国家集中精力打击内部极端主义和恐怖主义势力，对维护地区和平稳定大有裨益。

包澄章指出，沙特的最新举措将使海湾地区的安全环境得到改善，进而缓解地区两大阵营的对抗态势，这符合包括沙特在内的地区各国利益。同时，地区国家在区域热点问题上从对抗转为妥协合作，将有利于新的地区合作机制形成。（参与记者：孙天朗、高文成）

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