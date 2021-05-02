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印度疫情恶化　美国收紧入境限制

2021年05月02日11:17 | 来源：新华社
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美国白宫4月30日说，由于印度新冠疫情恶化，美方将对来自印度的人员实施入境限制。

美国总统约瑟夫·拜登在一份公告中说，依据美国疾病控制和预防中心的建议，决定自5月4日起，禁止14天内去过印度的人员进入美国，美国公民和永久居民及其配偶等人群除外。

公告说，美国疾控中心认为印度疫情“规模和范围正在急剧扩大”，且多种传染性更强的变异新冠病毒正在印度持续传播，因此美方应采取更为“积极”的防疫措施。

美国政府目前要求绝大部分从外国入境的人员提供新冠病毒检测阴性证明，包括美国公民，如无证明不得入境。同时，美方禁止来自多个国家和地区的大部分人员入境，印度是最新对象国。

另外，美国国务院近日敦促公民不要前往印度，在印度的美国公民尽快离开。

美国是累计新冠确诊病例和累计死亡病例最多的国家。美国疾控中心4月30日的数据显示，全美累计新冠确诊病例超过3209万例，累计死亡超过57.2万例。不过，美国近来单日新增病例呈下降趋势，30日新增大约6万例。

印度累计确诊病例仅次于美国。印度卫生部4月30日的数据显示，全国累计确诊大约1876.3万例，累计死亡超过20.8万例；单日新增确诊病例超过38.6万例，已连续9天超过30万例。

(责编：杨牧、吴成良)

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