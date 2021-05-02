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美国防部停建边境墙

2021年05月02日11:11 | 来源：新华社
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美国五角大楼4月30日宣布，取消所有军方资助的美国与墨西哥边境墙建造项目，未使用的资金将返还军方。

五角大楼副发言人贾迈勒·布朗当天在一份声明中说：“国防部正着手取消所有边境墙建造项目，用于这些项目的资金原本应该用于其他军事任务和活动，例如资助军人子女就学和用于在伙伴国的军事建设项目。”

布朗说，这一决定依照总统约瑟夫·拜登的指示作出。返还的建墙资金将用于被延误的军事建设项目。据路透社报道，暂不清楚这笔款项有多少，可能达数十亿美元。

国土安全部同一天说，将采取措施解决上届政府建造边境墙引发的一系列问题，例如部分地区防洪屏障受损。

2019年2月，美国时任总统唐纳德·特朗普宣布南部边境情况构成“国家紧急状态”，随后动用总统权力，绕过国会正常拨款程序，动用防务经费建造边境墙，引发一系列政治风波和法律争端。

据路透社报道，美国军方当时说，仅2019年一年，就有120多个军事建设项目会因特朗普这一举动受到负面影响。

拜登今年1月就任总统后宣布结束这一“国家紧急状态”，以叫停边境墙建造。拜登同时调整特朗普任内实施的多项移民措施，放宽对移民的限制，引发大量拉美移民在美墨边境聚集。

美国海关和边境保护局数据显示，执法人员3月在美墨边境拦截非法越境者超过17.2万人，比2月增加71%，为十几年来单月新高。被拦截的非法移民包括近1.9万名无人陪伴的未成年人，创下2009年开始公布数据以来的单月最高纪录。拜登和其他一些政府官员说，这一激增属“季节性”。

俄罗斯卫星通讯社5月1日援引美国海关和边境保护局前官员维克托·曼哈雷斯的话报道，拜登放宽移民政策在美国南部边境造成“灾难”，新政府似乎没有切实计划阻止非法移民涌入，只是推翻了前一届政府的政策。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：杨牧、吴成良)

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