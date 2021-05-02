澳大利亚政府4月30日晚宣布，由于印度新冠疫情恶化，将暂时禁止14天内到过印度的人员入境，违者将被处以罚款甚至5年监禁。

卫生部长格雷格·亨特宣布，5月3日开始，禁止14天内去过印度的人员入境，包括澳大利亚公民和永久居民，违反规定的人员面临大约6.6万澳元（约合5.2万美元）罚款或5年监禁，或者两项惩罚并处。

多家媒体报道，这是澳大利亚第一次以刑事处罚措施禁止本国国民入境。

亨特说，澳大利亚政府并非轻易做出这项决定，旨在保护澳大利亚公共卫生和检疫系统，把隔离人员中的新冠感染者数量“减至可控水平”。国库部长乔希·弗赖登伯格说，澳方依据卫生部门的建议实施这一“严厉”措施。

印度第二波新冠疫情蔓延迅速。印度卫生部5月1日发布的数据显示，单日新增新冠确诊病例首次超过40万例，连续10天超过30万例，累计确诊病例接近1916.5万例，死亡超过21.1万例。

澳大利亚4月27日宣布，暂时禁止来自印度的直飞航班入境。上述两项临时入境禁令至少将持续至5月15日。

澳大利亚禁止来自印度的直飞航班后，两名澳大利亚籍板球运动员4月29日从印度经卡塔尔回国。

一些印度裔澳大利亚人认为“禁入令”反应过度，且涉嫌种族歧视，原因是澳大利亚政府未对来自疫情严重的美国和欧洲国家人员采取类似措施。

“为什么是来自印度的人受到禁令限制，而来自美国的人没有？”印度裔医生维奥姆·夏尔马质问道。

美国白宫4月30日宣布，自5月4日起，禁止14天内去过印度的人员入境，美国公民和永久居民及其配偶等除外。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：杨牧、吴成良)