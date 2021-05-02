印度第二波疫情来势凶猛，医疗卫生系统“接近崩溃”。印度血清研究所早在4月16日就呼吁美国解除对印疫苗原材料出口禁令，而美国犹豫了10天之后才决定对印度施以援手。《印度快报》29日发表了一篇题为《利益的朋友：请把印度放在美国之前》的评论，文章指出，此事是压倒印美信任的最后一根稻草，当前的印美合作已经侵犯了印度的战略自主权，印度应保持谨慎，不能成为美国的依附国。

全文摘编如下：

在印度有一种“印美关系处于历史最高水平”的声音，但这显然与最近印美关系的事态截然相反。印度官方试图让印度人认同与美国建立更紧密关系的优势，但他们似乎忘记了两国之间存在的“信任赤字”。

印度需要保持机敏和谨慎，因为在印度疫情恶化时，华盛顿花了很长时间才克服其犹豫不决的态度，允许向印度出口制造新冠疫苗的关键原材料，而这已经引起了印度人的怀疑。这不是孤立事件，而是压倒骆驼的最后一根稻草。

4月7日，隶属于美国海军第七舰队的“约翰·保罗·琼斯”号阿利·伯克级导弹驱逐舰闯入印度专属经济区，完全无视印度要求事前通知的政策。而美方新闻稿的基调很是傲慢，美军给的理由是这样“符合国际法”，但美国其实根本不是（《联合国海洋法公约》）签署国；再早些时候，美国一家人权监察机构在一份报告中将印度的地位由“自由”降至“部分自由”，并归咎于印度当前的国内政策；此外，华盛顿一直不愿将印度包括在阿富汗谈判中。以上种种都让印度人对美国是否会在危急时刻无条件支持印度产生质疑。

地缘战略现实使“印太”地区成为舞台中心，美国在该地区需要一个合作伙伴，而印度是合乎逻辑的选择。但有人试图将印美关系“浪漫化”成解决所有问题的灵丹妙药，这才是需要警惕的，印度不应感到自满。

双边关系的发展突显出，从中期来看，大多数行动都是对美国有利的。美国主动启动了美印2+2部长级对话，随着时间的推移，这导致印度签署了三项基本协议：《后勤交流备忘录协定》（LEMOA）、《通信兼容和安全协议》（COMCASA）以及《基础交换与合作协议》（BECA）。这为美军提供了使用印度军事设施的权利，并为对印军售提供了便利。

在过去的十年里，美国的对印军售从微不足道的数额，增长到了200亿美元，美国已经成为印度最大的武器进口来源国。此外，CAATSA（《以制裁法反击美国敌人法案》）这样利己的美国法案，现在已经侵犯了印度在贸易和采购方面的战略自主权，从而使印度与俄罗斯及伊朗之间的关系变得紧张。现在，又有人诱使印度加入情报共享的“五眼”网络。看起来似乎很有希望，但是印度真的会被平等地纳入这个俱乐部吗？

历史经验很有启发性：一个国家过度依赖美国总会有不利的下场，会在美国利益得到满足时陷入困境。因此，务实主义要求印度在这种不断发展的关系中以印度的国家利益为重，而不是截断其它后路。（海外网 杨佳）

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