墨西哥城第四届生肖装饰大赛举行线上颁奖仪式。图片来源：视频截图

人民网墨西哥城5月1日电 （记者刘旭霞）日前，墨西哥城第四届生肖装饰大赛通过墨城友好文化博览会线上平台举行在线颁奖仪式，标志着大赛圆满落下帷幕。活动由中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心与墨西哥城市政府联合主办，为中墨文化交流搭建良好平台。

本次大赛以生肖牛为主题，融入环保节能元素，通过面向墨城及周边地区居民征集作品。参赛者分为成人组和儿童组，评选一、二、三等奖各一名，另由公众投票选出最佳人气奖。活动最终收到成人组参赛作品29件，儿童组作品11件。

两组参赛作品分别有10件作品进入决赛，“中国牛” “孺子牛” “美女牛” “中墨一起牛”等形态各异的作品融入了选手们对快乐、希望以及积极向上精神的理解。最终，展现金牛活力的“牛漫画”和富含中国文化元素的“折纸牛”分别获得成人组和少儿组冠军。

墨西哥城市政府外办主任阿拉尔孔表示，生肖装饰大赛是中方与墨城市政府一道精心培育的品牌活动，深受墨西哥民众的喜爱，并为加深墨中两国人民友谊和提升两国关系提供绝佳交流平台。

中国驻墨西哥大使祝青桥表示，生肖装饰大赛借助墨城友博会线上平台举办，相信会让更多墨西哥朋友感受到中国文化的独特魅力。中方将继续同墨各级政府和机构密切协作，利用好网络平台等资源，以明年中墨两国建交50周年为契机，进一步扩大各领域交流合作，增进两国人民相互了解和传统友谊。

颁奖仪式上还播放了《大美不言·国舞集萃》《千手观音》《相和歌》《黄河》等展现中国传统文化的歌舞节目。

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