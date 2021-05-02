正式通车的卢伊路 （广东经济贸易合作区供图）

人民网阿布贾5月1日电（记者姜宣）当地时间4月29日下午，尼日利亚奥贡州广东经济贸易合作区举行卢萨达至伊拜萨公路（下称卢伊路）正式通车仪式，联邦工贸部部长阿德巴约、奥贡州州长阿彼欧敦，中非投资自贸区管理公司常务总经理黄辉、园区中资企业代表及当地民众数千人等参加活动。

卢伊路位于奥贡广东经济贸易合作区外，连接卢萨达、伊拜萨及阿巴拉等社区，全长10.25千米，2017年11月由合作区管理公司承建，双向四车道。2021年1月30日完工交付验收。

阿彼欧敦表示，合作区多年以来在为尼日利亚创造就业、减少贫困、促进经济上取得的成果令人惊叹，如今已成为奥贡州工商业全面发展的缩影，卢伊公路的建成有助于挖掘合作区巨大潜力，是奥贡州迈向工业化和经济繁荣的又一里程碑。

阿德巴约表示，以前园区外道路情况糟糕，深感合作区发展受到严重限制。卢伊路的建成不仅解决了合作区货物进出口不便的难题，还造福了当地社区，促进了社区的经济繁荣。

中国驻拉各斯总领事储茂明表示，卢伊路对改善当地交通情况，带动周边地区经济发展，改善区域投资环境乃至促进中尼友好合作有着积极意义。经过长久发展，合作区也为探索多元化的中尼、中非合作模式提供了成功范式。

奥贡广东经济贸易合作区创建于2009年，毗邻尼经济中心拉各斯，地理位置优越，目前已经成为中国企业赴尼投资创业的重要平台。

(责编：杨牧、吴成良)