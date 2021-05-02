本报记者 李 琰

“中国经济复苏加快，生产、消费、投资等领域均呈现稳步增长势头，增强了我们继续扩大在华投入的信心。”日前，通用电气医疗中国区总裁兼首席执行官张轶昊在接受本报记者采访时表示，中国一季度经济表现亮眼，将为提振全球经济积蓄动能。

“深植于中国市场的肥沃土壤，通用电气医疗不断发展壮大。今天，通用电气医疗能处于全球同业领先地位，与在华发展的优秀成绩息息相关。”张轶昊列举出一系列数字说明中国市场的重要性：通用电气医疗在中国建有四大全球生产基地、五大工厂，公司全球销售的每3台CT中，有两台产自中国；在华造影剂生产基地，90%的产能供货于全球市场；在中国生产的超声产品，占全球超声产品总销售量的40%。“疫情防控期间，公司在华正常生产，甚至还扩大了产能。”张轶昊强调说，正是因为中国产业链供应链保持了强大的稳定性和韧性，企业效益才能实现逆势增长。

中国“十四五”规划纲要强调要完善国家创新体系，加快建设科技强国，“这将推动中国智造加速发展，也让通用电气医疗坚定了实现全面国产化战略的信心。”张轶昊认为，抗疫期间很多医院尝试远程诊断服务并取得良好效果，线上化、数字化服务越来越被医患双方所接受，数字化转型正推动中国医疗健康产业高质量发展。通用电气医疗也将数字赋能作为核心战略之一，在智能设备、智能管理等方面打造智慧医疗生态，积极参与中国医疗健康产业数字化进程。

“十四五”规划纲要同时提出，建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。“这个目标体现了中国政府坚持以人民为中心的发展思想。”张轶昊说，提升基层医疗服务是实现人民身体健康、提高寿命的一道重要防护网。以通用电气医疗为例，在近几年推出的80多款产品中，有近70%是适用于基层医疗服务的。“中国强化基层公共卫生体系，将为各国企业开拓更多发展空间。”

高质量共建“一带一路”，搭建进博会、服贸会等对外开放平台，加大知识产权保护，继续缩减负面清单……中国持续推进高水平对外开放。“中国以务实行动和长效灵活的政策机制，充分展现了与各国互利合作、共同繁荣发展的意愿和努力。这不仅有益于中国自身发展，也为世界共享中国发展提供良机。”张轶昊说，通用电气医疗已连续3年参加进博会。“进博会为我们提供了一个向世界展示最新产品和技术的广阔平台，促进了全球医疗产业信息交流，创造了无限联结的可能。”

“中国在博鳌亚洲论坛上强调要开创共赢共享、发展繁荣、健康安全、互尊互鉴的未来，这符合全球发展的必然趋势。”张轶昊表示，通用电气医疗愿与中国合作伙伴携手，更加积极参与构建新发展格局，更好地服务于中国市场和全球市场。

《 人民日报 》（ 2021年05月02日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)