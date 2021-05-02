本报驻巴西记者 朱东君

中国专家在花卉荫棚向多米尼克年轻人讲授现代农业知识。

中国援多米尼克农业专家组供图

今年5月，中国政府援助多米尼克农业技术合作项目将完成第七期。这项中多两国建交后最早实施的援助项目已走过16个年头，来自中国新天国际经济技术合作（集团）有限公司的农业专家也早已成为多米尼克农户的好朋友。“感谢中国专家多年来为多米尼克引进新品种，传播新技术，带来新理念。”多米尼克总理斯凯里特说，如今多米尼克市场上农产品种类更加丰富，品质日益提升，感谢中国专家“为多米尼克农业现代化发挥关键作用”。

推广优质品种 丰富民众餐桌

罗斯玛丽是当地小有名气的西蓝花种植户，她家园子里1000株中国品种的西蓝花颗颗饱满，郁郁葱葱。去年一年，她采收西蓝花5批次，收益超过1.8万东加勒比元（约合4.3万元人民币）。不久前，罗斯玛丽被授予“重点示范农户”称号，“我真的太幸运了！”

3年前，中国农业专家上门推荐中国农作物品种时，罗斯玛丽还有些不敢尝试。“我以前也种过西蓝花，但几个月时间只长茎叶不结花球，既费时间又费钱。”

“试试我们的品种吧！如果你愿意，我们送你种苗试试，还会跟踪指导培育方法。”中国专家自信满满，表示一定会给罗斯玛丽带去惊喜。两个月后，种苗结出壮实的花球，罗斯玛丽高兴不已，主动要求扩大种植规模。

新品种的出现给当地消费者带来了福利。此前，多米尼克仅有几家大型超市售卖进口西蓝花，因为稀有，价格很高。现在有了本土产品，价格下来了，更多家庭可以消费。

除了西蓝花，超市还出现了当地栽培的中国品种萝卜、彩椒、螺丝椒和甜玉米等，大大丰富了多米尼克人的餐桌。

多米尼克河流多，淡水资源丰富，又是火山岛，土壤肥沃，发展农业很有优势。但高温高湿的环境也导致病虫害严重，如采用原始耕作方法，高品质、高附加值的瓜果蔬菜难以生存，因而当地多种农产品长期依靠进口。

“我们在多米尼克一方面选育适合当地生长的品种，一方面推广设施农业。”从2005年起全程参与援助工作的中国农业专家组组长孙浩杰，谈及未来发展方向，兴奋之情溢于言表：“我们设立‘重点示范农户’，就是想让一部分农户通过发展现代农业先富起来，再带动周边更多农户，把我们的有益经验真正推广开。”

今年设立的首批“重点示范农户”共有4家。罗斯玛丽家从事露天栽培，其余3家都在中国专家的帮助下建起大棚，种上了西红柿、彩椒、生菜、哈密瓜、长豇豆等作物。农户麦金太尔以前主要种植芋头，生长周期要7至9个月，现在利用设施技术种植蔬菜，3个月就可以收获。“以前因为雨水多、病虫害严重，不敢种蔬菜。有了大棚就不怕了，我已经考虑增加大棚数量。相信我们能种出更多高品质、高附加值的果蔬。”

提升栽培技术 支持抗击疫情

中国专家推广的果蔬种苗，是在多米尼克北部朴茨茅斯的中多现代农业示范中心培育的。中方建设的这座园区洋溢着勃勃生机：13座实验和育苗大棚内，哈密瓜、彩椒、樱桃西红柿等作物采取立体栽培方式，攀着绳子向上生长；露天试验田里，木瓜、葡萄、火龙果模样喜人；花卉荫棚中，变叶木、棕榈树和观赏凤梨鲜艳多姿；500多平方米的智能温室里，喷雾、温控、排风等功能俱全，在此养护的组培苗绿意盎然……

平日里，来示范中心参观学习的团体很多。大棚里架起投影设备，摆上桌椅，即是报告厅；理论讲解结束，转身就可以实践体验。

“原来哈密瓜能长在空中，还能长得这么密。”“原来我们也可以种火龙果！还是红色的果肉……”多米尼克不少学校把农业实践课的课堂搬到这里，培养年轻人对农业的感性认识，激发他们投身现代农业的志趣。一个学期下来，学生不仅能全程参与见证作物的生长，还有机会品尝自己的劳动果实。

身处花园式的示范中心，很难想象这里曾是一片废墟。2017年9月，超强飓风“玛丽亚”摧毁了多米尼克几乎全部房屋，示范中心也不能幸免。在当地政府的迫切盼望中，中国专家整房舍、清道路，重建农业设施，重组农业机械，重修排水灌溉系统，仅3个月，就让园区恢复运转，再次开放。“我们在多米尼克的10多年间，3次遭遇严重自然灾害，3次重建被毁园区。”孙浩杰感叹道：“每一次重建我们都积累了更多经验，修建的园区更能适应当地环境。”

也正是园区的智能温室，为多米尼克抗击新冠肺炎疫情贡献了力量。去年疫情暴发后，多米尼克市场农产品供应不足，政府鼓励民众在自家院落开展小规模种植。中国专家利用智能温室大规模繁育种苗，4个月内繁育分发种苗20余万株。

今年中国春节期间，多米尼克蓝色绿色经济、农业和国家食品安全部（简称农业部）官员前往示范中心与中方专家同庆佳节，并向专家组颁发“携手合作抗击疫情贡献奖”奖杯。“感谢你们为抗击疫情克服诸多困难，在种苗繁育、技术指导、保障农业生产、提振农民信心方面作出重要贡献！”

创新技术成果 解决现实问题

中国专家与当地民众加强交流，针对困扰农民的具体问题，研究相应解决办法，再形成可以推广的技术规程。

66岁的里奇曼在中国专家指导下搭起大棚，种上了中国品种的西红柿。西红柿效益好，里奇曼连续种了好几茬，却发现产量越来越低——总在同一块土地上栽种同一种作物，作物病菌残留在土壤里，容易产生病害，但里奇曼不想因轮作减少收益，又没有足够土地改变种植区域。

中国专家经过反复实验发现，当地的一种野生茄子抗病性强，非常适合与西红柿嫁接，可增强西红柿植株的抗病能力。进行嫁接后，病害没有了，西红柿产量还提升了。“现在我也学会了嫁接！”收成增加让里奇曼对自己掌握的技术格外自豪。

类似的还有西瓜嫁接苗。多米尼克的雨季不适合种西瓜，但市场有需求。中国专家发现，把西瓜嫁接在南瓜上可以实现反季节种植。去年，中国专家组提出的西红柿嫁接苗繁育、西瓜嫁接苗繁育、哈密瓜大棚立体栽培等10项技术规程，获得了多米尼克农业部颁发的专有创新技术认证。

“多米尼克农业部计划在未来3到5年内把这些创新技术成果向全国推广，从技术向经济效益转化。”多米尼克农业部部长格兰特专门致信中国驻多米尼克大使卢坤，称赞中国专家结合实地情况，通过技术改进研发，取得了一批适合多米尼克的技术创新成果。“这将鼓励农民，特别是年轻一代采用现代农业生产技术，推动多米尼克实现农业现代化和可持续发展。”

（本报里约热内卢5月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月02日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)