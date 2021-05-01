新华社圣地亚哥4月30日电 题：太平洋联盟聚焦亚太谋发展

新华社记者

由哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁四国组成的太平洋联盟4月30日举行仪式，庆祝联盟成立十周年。专家认为，太平洋联盟的成立推动了国际经济关系发展，未来联盟成员国应加强与中国等亚洲国家的合作，助力亚太经济增长。

太平洋联盟于2011年4月28日宣布成立。该联盟官网显示，截至2019年，四个成员国共有人口2.3亿。目前该联盟共有众多观察员国和候选联系国。中国于2013年成为观察员国。

太平洋联盟的宗旨是加强拉美太平洋沿岸国家贸易政策协调，促进联盟内货物、服务、资本和人员自由流通，致力于将联盟打造成为对亚洲最具吸引力的拉美次区域组织和亚洲进入拉美市场最便利的入口。

机制成立十年来，在贸易便利化和地区一体化方面取得了丰硕成果。联盟通过降低关税、互认检验检疫证书、为初创企业提供财政支持等方式促进各成员国对外贸易发展。截至目前，联盟内部绝大多数的进口商品为零关税。此外，成员国间取消了旅游和短期商务签证，相互提供奖学金，消除了人员流动障碍。

十年间，太平洋联盟共举办180多场商品、服务和旅游促销活动，其中包括大型贸易洽谈和创新创业论坛，参与企业数量超过3500家次，达成意向金额近10亿美元。

为振兴新冠疫情下社会经济发展，太平洋联盟设立的合作基金2020年通过关于就业培训、社会发展、旅游推广和教师培训的项目。太平洋联盟同观察员国和候选联系国通过举行合作论坛等形式不断拓展贸易关系。

智利南方大学公共管理学院院长佩德罗·迪亚斯·波兰科在接受新华社记者采访时说，太平洋联盟实现了赋能和推动国际社会经济关系发展的预期目标。

秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯表示，太平洋联盟是拉美地区最重要的四边机制，既符合四个成员国加强经济合作和贸易往来的要求，也在国际框架下顺应了经济全球化的历史大势，并为之提供强劲动力。联盟在商品、服务及资本运作领域表现出的成熟度是四国开展合作最重要的成果。

罗德里格斯强调，太平洋联盟国家如果希望获得强劲发展，必须更加注重同中国等亚洲重要国家保持紧密合作关系。特别是在新冠疫情背景下，着眼亚洲国家，加强与中国的合作关系“很重要”。

智利外交部主管国际经济事务的副部长罗德里戈·亚涅斯说，太平洋联盟将聚焦疫情后经济复苏，加强同亚洲的贸易联系。“亚洲是我们的天然市场，那里有我们最重要的贸易伙伴。这一地区后疫情时代的经济活动对于我们增加出口以及就业岗位等至关重要。”

哥伦比亚-中国友协主席吉列尔莫·普亚纳说，太平洋联盟经济体与中国建立了非常具有建设性的关系，实现了合作共赢。中国是秘鲁和智利的主要贸易伙伴，哥伦比亚与中国的合作有很大发展空间，与中国的关系能够帮助墨西哥扩大市场并实现市场多元化。

普亚纳还说，抗疫过程中国际合作至关重要，太平洋联盟成员国已经认识到中国在全球抗疫合作中发挥的重要作用。

展望未来，太平洋联盟有望发挥更大作用。哥伦比亚政治分析家和国际问题专家洛伦佐·马焦雷利认为，在促进拉丁美洲和亚洲深化关系方面，太平洋联盟潜力很大。（执笔记者：尹南；参与记者：张国英、徐烨、王瑛、吴昊、张笑然）

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