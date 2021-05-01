新华社华盛顿4月30日电（记者刘品然）美国白宫4月30日表示，拜登政府已完成对朝鲜的政策评估，将以“务实方式”寻求与朝鲜展开外交。

白宫新闻秘书普萨基当天对媒体表示，拜登政府不会聚焦于实现一个“大交易”，也不会依赖于“战略耐心”，而是追求“经调整的务实方式”，美方将寻求与朝鲜展开外交，并着眼于取得促进美国、盟友及前沿部署部队安全的实际性进展。

她还表示，美国的政策目标仍然是实现朝鲜半岛完全无核化，美方未来会在对朝政策上继续与韩国、日本及其他盟友伙伴展开商讨。

美国总统拜登3月曾表示，朝核问题是美国政府面对的头等外交政策问题。普萨基此前说，拜登政府多次试图与朝方接触，但朝方未予以回应。朝鲜外务省第一副相崔善姬对此表示，只要美国不取消对朝敌视政策，朝鲜就不会和美国进行任何形式的接触和对话。

所谓“大交易”和“战略耐心”分别指特朗普和奥巴马政府时期的对朝政策。2018年6月12日，朝鲜最高领导人金正恩与特朗普在新加坡举行首次朝美首脑会晤，签署关于半岛无核化等的联合声明，表示两国将建立新型关系以及共同努力构建朝鲜半岛持久稳定和平机制。然而，双方2019年2月在越南河内举行的第二次首脑会晤无果而终，朝鲜半岛无核化谈判就此陷入僵局。

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