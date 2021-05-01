新华社日内瓦4月30日电（记者刘曲）世界卫生组织30日在有关美洲地区新冠疫情的记者会上表示，美洲地区报告的确诊病例已超过6200万例，死亡病例超过150万例，疫情形势不容乐观。

世界卫生组织下属泛美卫生组织副主任西尔万·阿尔迪吉耶里在当天的线上记者会上表示，包括北美、中美和南美在内的美洲地区过去15个月报告了6200多万例新冠确诊病例和超过150万例死亡病例。目前南美大多数国家报告的新增确诊病例仍有上升趋势，许多国家的重症监护资源已被疫情“压垮”。

阿尔迪吉耶里表示，尽管各国正在加紧疫苗接种，但民众遵守公共卫生措施仍很重要，对疫情防控形势较自满的国家受疫情影响可能更大。“当放松卫生和公共卫生措施时，新增确诊病例和死亡病例就会增加，而这本来是可以避免的。”

世卫组织数据显示，上周美洲地区报告新增新冠确诊病例约140万例，其中美国和巴西均超过40万例。美洲目前是世卫组织六个区域中累计感染病例和死亡病例最多的地区，占全球确诊病例的40%以上、死亡病例的47%以上，疫情形势不容乐观。

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