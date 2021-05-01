人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅同塞浦路斯外长赫里斯托都里迪斯通电话

2021年05月01日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京4月30日电  4月30日，国务委员兼外长王毅同塞浦路斯外长赫里斯托都里迪斯通电话。

　　赫里斯托都里迪斯感谢中方为塞方抗击疫情提供的帮助，表示塞方愿同中方共同办好建交50周年庆祝活动，进一步提升塞中关系。塞方坚定奉行一个中国政策，坚定支持欧盟积极发展对华合作，能继续为此发挥建设性作用。塞方通报了在日内瓦举行的塞浦路斯问题“5+1”非正式会晤情况，赞赏并期待中方继续在塞问题上秉持公正立场。

　　王毅表示，中塞是相互尊重、合作共赢的好朋友、好伙伴。两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，致力于维护中塞互信和友谊，维护国际关系基本准则，维护中欧关系健康稳定大局。两国也通过共建“一带一路”为互利合作不断注入新的动力。今年是中塞建交50周年。中方愿同塞方举行多种形式的庆祝活动，进一步夯实中塞友好的民意基础。

　　王毅表示，中欧是全面战略伙伴，合作是正道，对抗将双输。希望塞方继续为推动中欧关系发展发挥积极作用。塞浦路斯问题“5+1”非正式会晤如期举行本身就是积极信号。中方将继续支持各方在严格遵循联合国有关决议、充分尊重塞人民意愿的前提下，推动塞问题朝着达成全面、公正和持久解决的方向发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月01日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部