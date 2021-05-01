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王毅同印度外长苏杰生通电话

2021年05月01日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月30日电  4月30日，国务委员兼外长王毅同印度外长苏杰生通电话。

　　王毅表示，中方十分关切印度新一轮新冠肺炎疫情。习近平主席今天向莫迪总理发去了慰问电。作为近邻和伙伴，中方对印方当前面临的挑战感同身受，愿向印方提供力所能及的支持和帮助。中国红十字会、地方政府、民间友好组织和企业已向印方伸出援手。中方希望并相信，印度政府和人民将取得抗疫胜利。

　　王毅说，为进一步支持印度抗击疫情，中方愿根据印方需求采取以下措施：一是继续鼓励和支持中国企业加快生产并向印方提供抗疫物资。二是为印方采购抗疫物资提供通关和运输便利。三是组织两国卫生防疫专家举行视频交流，分享抗疫经验和有效做法。

　　苏杰生代表印度政府和人民感谢习近平主席向莫迪总理致慰问电，感谢中方展现善意和团结，为印方采购抗疫物资提供了大力支持。疫情是全球性挑战，需要各方携手应对，中方提出的合作措施非常重要，印方愿与中方进一步加强抗疫合作。

　　双方还就双边关系和全球合作交换了意见。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月01日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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