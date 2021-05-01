本报驻印度尼西亚记者 徐 伟

雅万高铁DK655特大桥下部结构施工完成。

中印尼雅万高铁项目合资公司供图

来自中国的钢轨运至项目建设现场。

中印尼雅万高铁项目合资公司供图

4月30日，由中国中铁负责施工的印尼雅万高铁德卡鲁尔车站站房主体结构封顶。德卡鲁尔车站是雅万高铁终点站，是全线唯一一座由中方企业施工的车站，包括站房综合楼、生活用房、旅客通道和旅客天桥等部分。其中站房综合楼为2层混凝土框架加顶部钢结构安装设计，建成后将提供购票、进站、乘车等一体化服务。

在中印尼双方共同努力下，印度尼西亚雅万高铁项目建设稳步推进。截至4月，项目整体工程施工完成约71%，其中线下工程完成超过80%。预计今年6月开始铺轨，年底前完成全部架梁工作。

雅万高铁是中印尼两国共建“一带一路”的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆。铁路全长约142公里，最高设计时速350公里，建成通车后，两地通勤时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右。

新冠肺炎疫情防控期间，参建中国企业一手抓防疫抗疫，一手抓施工生产，保障项目建设顺利推进。印尼对华合作牵头人、统筹部部长卢胡特日前在项目现场考察时表示，雅万高铁是印尼现代化公共交通系统的重要组成部分，已被列为国家战略建设项目，将以可持续的方式对社会经济和民生福祉产生积极影响。“希望双方建设者精诚合作、加快共建，推动雅万高铁建设不断取得新进展。”

雅万高铁所用钢轨均从中国进口。今年1月，中国电建集团雅万高铁项目部完成万隆兰泽可站道岔插入施工，使铺轨基地联络线与印尼既有铁路线直接连通。4月初，首批50米钢轨自芝拉扎港运抵德卡鲁尔动车段焊轨基地，标志着这条钢轨运输通道成功打通。

由中国电建集团水电七局承担的15390块CRTSⅢ型普通钢筋混凝土轨道板预制任务也已全部完成。该任务占项目轨道板全部生产任务量的51%，为全线轨道板铺设工作提供了有力保障。据悉，中方生产任务完成后，在雅万高铁承包商联合体安排下，中方将向印尼方移交加工设备及生产技术。

施工期间，中方建设团队还通过开展技术培训等方式有效提高当地工人专业技能。“中方专家对我们进行全方位培训，使我们对高速铁路桥梁施工技术有了全面掌握。”雅万高铁项目一号隧道印尼籍施工管理人员莱斯塔里说，两国建设者真诚合作，确保项目建设顺利推进。“这些宝贵的技术经验，将在印尼交通基础设施自主发展过程中发挥重要作用。”

印尼城市治理研究所研究员阿赫亚尔表示，雅万高铁建成后，将显著提升印尼基础设施互联互通水平，促进人员和商品流动，给沿线城市带来更多发展机会和巨大经济效益，有力推动区域经济协同发展。

（本报雅加达4月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月01日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)