本报记者 俞懿春 刘玲玲 张朋辉 刘 慧

中国国家知识产权局日前发布的调查结果显示，中国知识产权保护社会满意度由2012年的63.69分提升到2020年的80.05分（百分制），创历史新高。国际社会充分认可中国保护知识产权的努力和成效。中国加强知识产权保护，为外国投资者和外商投资企业营造了更加市场化、法治化、国际化的投资环境。去年，中国已成为全球最大外资流入国，引资规模和全球占比创历史新高。

加大知识产权保护力度

对外资吸引力显著提升

去年，中国在统筹推进疫情防控和经济社会发展的同时，持续加大打击侵权假冒工作力度，知识产权保护迈出坚实步伐。中国美国商会日前发布了2021年度《中国商务环境调查报告》。“在今年的调查中，大多数美国企业都对中国的市场环境持乐观态度，人们对在华未来发展充满信心。”中国美国商会总裁毕艾伦说。

美国高通公司是在中国获得发明专利最多的外国企业之一。高通公司高级副总裁兼副总法律顾问马克·斯奈德表示，公司正不断扩大在华知识产权投入。

法国泰雷兹集团在华发展40多年，先后成立多家合资企业，涉及轨道交通、空中交通管理、航空电子等领域，并与中国伙伴签署了多份技术许可与合作协议。“中国完善知识产权保护制度，为包括泰雷兹在内的外资进一步在华开展技术许可与合作营造了良好环境。”泰雷兹集团北亚区副总裁兼中国区总裁贝杰鸿感慨，跨国企业受邀参与行业标准制定、法律法规意见征集，彰显了中国对创新和健全产权机制的重视，积极营造国际一流营商环境。

2020年起施行的外商投资法及其实施条例，为泰雷兹在华持续开展高科技合作及本地化创新提供了诸多便利。在贝杰鸿看来，新法规更加重视知识产权和技术合作，更加注重保障外商投资企业的知识产权等合法权益。

随着一系列加大知识产权保护和优化营商环境的政策法规出台，中国对外资吸引力显著提升。2020年，中国新设外商投资企业5.1万户，吸引外资增长4.5%，成为全球最大外资流入国。

注重高价值发明专利

驱动全球创新力发展

2020年，中国发明专利申请受理量超过120万件，授权超过50万件，居世界首位。在专利合作条约国际专利申请数量方面，中国同样引领全球。

欧洲专利局今年初发布的相关数据显示，2020年收到来自中国的专利申请达13432项，同比增长9.9%，在主要专利申请国家中增速最快。欧洲专利局局长安东尼奥·坎皮诺斯在接受本报记者采访时表示，中国加大知识产权保护力度，创新水平迅速增强，创新能力持续提升。“中国国家知识产权局已成为全球五大专利局之一，这反映了中国推动研发的不懈努力，说明中国创新经济蓬勃发展。中国已成为推动全球创新的主要驱动力。”

“十四五”规划纲要首次将“每万人口高价值发明专利拥有量”纳入经济社会发展主要指标。云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等列入数字经济重点产业。“中国强调发明专利的高价值，这是一个非常重要的指标，将以创新推动经济高质量发展，我们对中国经济的高质量发展充满信心。”贝杰鸿说。

在世界知识产权组织联合美国康奈尔大学、欧洲工商管理学院发布的《2020年全球创新指数报告》中，中国的创新力排名提升到第十四位，位居中等收入经济体之首。世界知识产权组织评价称，中国全球创新指数连续两年位居前15名，成为名副其实的“全球创新的领导者”。该组织总干事邓鸿森认为，中国取得的创新成绩，得益于中国日益完善知识产权保护相关政策、实施和评估，得益于大众创业万众创新所迸发出的活力与韧性，得益于更加开放的创新创造环境。

一带一路国家加强合作

推动完善全球治理体系

中国国家知识产权局发布的数据显示，2020年，“一带一路”沿线国家和地区加大在华专利布局力度，其中在华发明专利申请为2.3万件，同比增长3.9%。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬分析说：“服务业是共建‘一带一路’的重要领域。上述数据部分反映出，中国推动先进制造业和现代服务业深度融合，加快发展生产性服务业、推动产业结构调整升级。”

“中国与‘一带一路’沿线国家和地区的国际贸易合作日益紧密。增加在华专利申请，表明他们对中国持续优化营商环境充满信心。”比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹多年从事中欧商务咨询业务，对中国保护知识产权、优化营商环境的措施深有体会。

目前，中国国家知识产权局已与“一带一路”沿线的40余个国家建立正式合作关系，与海湾阿拉伯国家合作委员会专利局、东盟、欧亚专利局等地区性组织深入开展合作，与世界知识产权组织签署加强“一带一路”知识产权合作政府间协议等，中国专利在更多国家得到认可。去年11月签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），也将促进中国同“一带一路”沿线国家和地区在知识产权方面加强合作。

世界知识产权组织仲裁与调解上海中心去年开始实质化运作，迄今已成功调处多起涉外知识产权纠纷。“当前，全球治理体系面临严峻挑战，开展知识产权国际合作，维护知识产权多边体制，是推动全球治理体系进步的重要一环。”顾清扬表示，与“一带一路”沿线伙伴加强知识产权合作，有助于完善知识产权国际治理体系，全面提升相关国家的知识产权整体保护水平，“这对于促进合作伙伴之间的科技和知识分享，推动构建人类命运共同体，都具有重要意义”。

（本报北京、巴黎、布鲁塞尔、曼谷4月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月01日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)