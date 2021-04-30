新华社东京4月30日电（记者杨汀 郭丹）“在日维吾尔族青年讲述故乡新疆”演讲会29日在东京举行，青年代表帕尔丁·帕合提结合自身经历，介绍了新疆维吾尔族民众生活的真实情况，近200名中日人士通过线下或线上形式参会。

演讲会由中日青年产学联合会主办、日本华人教授会协办。青年代表帕尔丁成长于新疆乌鲁木齐市，现在日本工作。演讲会上，他讲述了维吾尔族民众受教育、文化传承和民族融合等情况，并展示了有关图片和视频。

帕尔丁说，中国很多重点高中、大学都有面向维吾尔族学生的录取名额和奖学金，并开设清真食堂。在新疆，维吾尔族的语言文化得到保护和传承。文化方面，在政府的努力下，维吾尔族的传统音乐“十二木卡姆”被列入世界非物质文化遗产名录。

在介绍新疆的多民族融合情况时，帕尔丁说，在共同生活过程中，各民族的饮食、服饰、语言、生活习惯等方面有很多融合。他举例说，“洋葱在新疆被称为‘皮牙子’，就是来源于维语。在新疆，足球、篮球等体育运动广受各族人民喜爱。”他说：“我们新疆各民族民众最希望大家和睦相处，都过上和平安定的生活，不希望再发生恐怖事件和被人利用。”

帕尔丁用事实驳斥了“与新疆的亲友联系不了”“回国后无法再次入境日本”等不实传闻，并邀请日本友人在新冠疫情结束后去新疆参观，亲眼看一看新疆的情况。

参会的拓殖大学教授富坂聪说，西方媒体常先入为主或凭借立场来报道新疆问题，部分媒体还追求轰动效应，因此造成“标签化”现象。帕尔丁带来新疆当地生活的大量第一手资讯，提供了不同于西方媒体的维度，有积极意义。

东洋学园大学教授、日本华人教授会首任会长朱建荣说，欧洲一些发达国家对中国带有偏见。炒作新疆问题的背后，是美国为遏制中国发展而搞的污名化策略。新疆维吾尔族当事人讲述亲身体会非常有说服力，希望更多日本人做出独立判断，并亲自到新疆去看一看。

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