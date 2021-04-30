人民网北京4月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持30日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，中国正式启动新中国纪念恢复联合国合法席位50周年系列活动。能否介绍相关情况？

汪文斌：1971年，联大通过第2758号决议，恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位。这是具有重大历史意义的事件，也标志着联合国真正成为最具有普遍性和代表性的国际组织。50年来，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，不断为联合国的崇高事业添砖加瓦，作出了积极贡献。

为纪念新中国恢复联合国合法席位50周年，中国将在联合国维和行动、经济发展、社会人文、脱贫减贫、生态环境等领域举办系列活动。中国已经于4月27日在联合国推动成立维和人员安全之友小组并担任主席。昨天中国国防部维和事务中心与联合国和平行动部共同举办线上维和经验交流会。对其他纪念活动，我们将及时发布相关消息。

在新的历史起点上，中国将继续坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护联合国的权威和地位，维护联合国在国际事务中的核心作用，深化同联合国系统及世界各国的合作，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

彭博社记者：美国国家情报总监海恩斯表示，她认为台湾内部支持“独立”的观点正在强化。外交部对此有何评论？

汪文斌：当前两岸关系紧张的根源在于民进党当局和“台独”分裂势力“谋独”挑衅。我想强调，中方维护国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们有充分的信心和能力挫败一切形式的“台独”分裂行径。美方应该充分认识“台独”的危害性和危险性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，谨言慎行，不向“台独”势力发出错误信号，以免严重损害台海和平稳定和中美关系。

新华社记者：你刚才提到，中国推动成立联合国维和人员安全之友小组。据了解，这是中方牵头成立并担任共同主席的首个之友小组机制。中方能否进一步介绍小组有关情况？

汪文斌：联合国维和行动是维护国际和平与安全的重要手段，维和人员是国际和平的宝贵资产。维和行动70多年来，已有来自120多个国家的3000多名维和人员牺牲在岗位上。今年以来就有49名维和人员为和平事业献出宝贵生命，令人深感痛心。

中国是联合国第二大维和摊款国和维和行动主要出兵国，维和人员安全是中方关注的重点议题。我们同包括安理会常任理事国、主要地区国家以及维和行动主要出兵国、出警国、出资国和当事国在内的49个国家和区域组织共同组建了联合国维和人员安全之友小组，旨在搭建平台，加强信息沟通，促进政策协调，提高能力建设，进一步增进维和人员安全，推动维和人员安全议程取得实质进展。这一小组是开放性的，如其他会员国希望加入，可随时同我们联系。让我们共同努力，坚持不懈，为保护维和人员共同作出努力。

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。中国愿以此为契机，坚定维护多边主义，同联合国深化合作，为国际和平与安全作出更大贡献。

今日俄罗斯记者：美国国防情报局局长贝里尔称，中俄正利用新冠肺炎疫情开展针对西方国家政府的信息战。中方对此有何评论？

汪文斌：病毒是人类共同敌人，国际社会应当携手应对。中方始终秉持开放、透明态度，积极推进国际抗疫合作。

反观美方一些政客，疫情暴发后不是采取科学、合作的态度，而是把疫情政治化，把病毒标签化，大搞甩锅退群，散布虚假信息。美国拥有全球最先进的医疗技术，却沦为全球感染疫情和死亡人数最多的国家。美国是世界头号强国，却成为国际抗疫合作的拆台者，让美国人民和世界人民都付出了沉痛代价。美方应当吸取教训，停止政治操弄，多做有利于自身抗击疫情、有利于国际抗疫合作的事。

《环球时报》记者：据丹麦《政治报》披露，美国驻丹使馆上周联系该报，要求其说明是否使用华为、中兴、海能达、海康威视、大华科技等五家中国企业电子设备，如拒绝提供有关信息或使用上述企业设备，美使馆或将终止订阅该报。报道还称，美驻丹使馆还向其他丹麦“服务提供商”提出类似要求，并表示此系美在全球范围的统一行动。中方对此有何评论？

汪文斌：我昨天已经向大家介绍了，胁迫外交这顶帽子，没有国家比美国更适合戴。你提到的这条新闻就是美国奉行“胁迫外交”的生动案例。

美方不仅自己恶意打压中国企业，还强迫其他国家服从美国的“旨意”，甚至要求他国媒体都要按美方指令行事，否则就将面临“终止订阅”的后果。这是百分百的胁迫外交。

美方一边大谈要民主、守规则，一边强迫其他国家打压中国企业。美方难道不脸红吗？

总台央视记者：据报道，欧安组织智库和学术机构网络日前发表报告，指出随着“一带一路”不断推进，欧亚大陆各国在存在共同利益的领域与中国合作，比如打击腐败、应对环境挑战和加强经济合作等，将有利于各国在后疫情时代的经济社会复苏。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到了有关报告，这反映出国际社会对共建“一带一路”的重视。

共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续的目标，追求的是发展、崇尚的是共赢，传递的是希望。今年一季度，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长5.2%，新签承包工程合同额增长19.4%，中欧班列开行量和发送货物同比分别增长75%、84%，可以说“一带一路”建设显示出强大韧性和旺盛活力。尤其值得一提的是，在新冠肺炎疫情冲击背景下，“一带一路”国际合作更为欧亚大陆各国抗击疫情、稳定经济、保护民生发挥了重要作用。

近年来，欧安组织在不同场合表达了与中国发展关系的愿望。中方愿在平等和相互尊重的基础上继续保持与欧安组织联系。我们也愿与包括欧亚大陆国家在内的各方一道，全力以赴应对疫情挑战，进一步深化各领域务实合作，推进“一带一路”建设取得新成果，惠及各国人民，为全球经济稳定和增长不断注入新动力。

北京广播电视台记者：澳大利亚公民党刊物《澳人警示服务》近日发表题为《澳大利亚政客支持“东突”恐怖主义分子》的文章，披露了澳国内一些政客与“东突厥斯坦澳大利亚协会”勾连推动反华遏华图谋的有关情况。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关文章。这篇文章揭露了在澳大利亚“疆独”组织的分裂主义、恐怖主义和极端主义的本质，以及澳方个别反华政客为了一己私利与恐怖组织串通勾连的事实真相。文章一针见血地指出，作为一个与恐怖主义和极端主义联系密切的组织，“东突厥斯坦澳大利亚协会”仅仅因为其针对的目标是中国就得以在澳大利亚自由横行。试想澳大利亚是如何应对极端暴力威胁的？如果其他国家支持恐怖主义组织来对抗澳大利亚，澳民众又该作何感想？在西方一些媒体充斥着针对新疆的谎言的背景下，这样客观理性的声音表明公道自在人心。我们奉劝个别澳大利亚政客不要站在历史错误一边，停止支持反华分裂活动和恐怖组织，以免引火烧身。同时，我们也相信国际上会有越来越多有识之士仗义执言，讲述新疆的事实真相，发出正义之声。

凤凰卫视记者：我们看到王毅国务委员兼外长就印度新冠肺炎疫情形势向印度外长苏杰生致慰问电，你能否介绍有关情况？

汪文斌：中方一直高度关注印度疫情形势的发展，王毅国务委员兼外长已经给印度外长苏杰生发了慰问电。中方愿尽最大努力支持印方抗击新一轮疫情。

我这里还要告诉大家的是，中国社会各界已经纷纷行动起来。中国红十字会、地方政府、许多民间友好组织和中国企业正在想方设法筹措印方急需的抗疫物资，尽全力早日送到印度人民手中。

据不完全统计，自4月以来，中方已累计向印出口呼吸机和制氧机26000余台、监护仪15000余台、医药材及药品近3800吨。中国相关抗疫物资和医疗设备企业正开足马力、加班加点、抓紧生产。未来几天，将有更多抗疫物资源源不断发往印度，支持印度抗疫努力。很多这方面的捐助和采购都是通过非官方渠道进行的。如果你感兴趣的话，也可以向印度政府了解有关的信息，我想这应该有助于大家更好了解实际情况。

此外，据我了解，中国飞往印度的货运航线运转正常。近两周以来，已有多个中国航空公司的货运航班从中国飞往印度。中方有关主管部门已经并且正在为印方自中国多个城市运回液氧储罐、制氧机等物资提供通关和运输便利。中方将继续保持对印物资出口通道畅通。

彭博社记者：第一，本周早些时候，欧盟方面表示正考虑应对中国日益严峻的经济威胁，出台针对外国国有企业的新政策。中方是否认为这表明欧方采取了更加强硬的对华立场，且与美联手对华？第二，中方是否担心德国绿党赢得今年九月的大选，从而使欧洲最大经济体对华疑虑上升？

汪文斌：关于第一个问题，我并不了解你提到的欧方将出台有关政策的具体情况，建议你向中方主管部门了解。作为原则，我可以告诉你的是，中欧都是构建开放型世界经济的重要力量，双方应不断扩大市场准入，推动贸易投资的自由化、便利化，减少贸易壁垒，特别是避免增加新的壁垒，为企业投资发展提供开放、透明和非歧视性的营商环境。

关于第二个问题，中方重视同包括绿党在内的德国政党开展交流与对话，增进彼此了解，不同的价值观不应成为交流与对话的阻碍。中方反对基于谎言和谣言对中方进行无端指责，反对将正常的经贸投资和企业合作政治化。

新华社记者：据报道，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦边境昨日发生武装冲突，造成大量人员伤亡，中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到了有关报道。我们也了解到，目前吉塔双方已就边境冲突达成全面停火协议，两国领导人表示将通过谈判解决边境冲突。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都是中国的友好邻邦和全面战略伙伴。我们希望并相信双方能够本着相互尊重、友好协商的精神，妥善化解矛盾和分歧，共同维护本地区和平稳定。

(责编：于洋、吴成良)