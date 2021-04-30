人民网伦敦4月30日电 （余颖）第三届英国“中国旅游文化周”30日拉开帷幕。中英国际音乐节线上演出、中国美食纪录片展映、冬奥会主题旅行线路与VR体验视频展览、美食云厨房湘菜教学等一批精彩纷呈的活动将呈现给英国民众。

中国驻英国大使馆临时代办杨晓光在致辞中指出，2021年是中国共产党成立100周年，“中国旅游文化周”活动突出文明交流互鉴、文旅服务人民的主旨，通过一系列精彩节目，生动诠释“一带一路，民心相通”的丰富内涵，积极宣介中国文化和旅游产业助力脱贫攻坚、增进民生福祉的丰硕成果。他希望中英两国能够持续深化文旅合作，不断谱写中英交流互鉴、团结合作、同舟共济、共克时艰的新篇章。

据介绍，本次活动的主题是“美丽中国：美美与共造福人民”。5月，中国驻英文旅机构将通过“音乐与融合”、“饮食与互鉴”和“美味与香茗”三大板块，推出第四届中英国际音乐节精彩演出、“在英国重新发现中国”主题讲座以及中国美食系列纪录片展映等一系列精彩项目。6月，将推送文化和旅游部精心打造的乡村振兴、北京冬奥、美食文化三大主题活动，包括“非遗与乡村”、“冰雪与旅游”和“美食和文化”三大板块。

活动期间，中国驻英文旅机构将以Facebook、Twitter、Instagram、YouTube等4个英文新媒体账号和微信公众号为主平台，并联合中英两国多家文艺机构、传统媒体和自媒体进行多渠道、融媒体呈现。

(责编：于洋、吴成良)