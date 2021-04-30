人民网北京4月30日电 （记者陈尚文）4月29日是“世界舞蹈日”。中国外文局国际传播文化中心、杜威中国中心和潘基文中心当天在线联合举办了主题为“友谊从舞蹈中来：舞蹈创造文明交流新未来”的杜威全球对话第三场主题活动。

联合国教科文组织国际舞蹈委员会主席阿基斯·拉夫蒂、中国舞蹈家协会主席冯双白、联合国原副秘书长金垣洙、北京舞蹈学院院长郭磊、纽约大学艺术学院舞蹈学术总监帕米拉·彼得罗、中国东方演艺集团总经理高艾和中国舞蹈家黄豆豆等与会并发表演讲。他们与中外青年代表就中国舞“走出去”、疫情对舞蹈教学带来的挑战、舞蹈数字化传播等议题展开交流。活动共吸引了3000多名中外青年通过线上线下等形式参与和观看。

中外嘉宾与参会青年线上交流。中国外文局供图

阿基斯·拉夫蒂表示，舞蹈是优雅的动态艺术，是全世界最容易沟通的“语言”，在国际文化交流中发挥着重要作用。尽管受新冠肺炎疫情影响，舞蹈家们仍可以通过在线表演、举办研讨会等方式继续开展舞蹈交流。他还建议各国舞蹈学院和舞蹈教师们，通过科学规划教学计划，因地制宜地进行舞蹈教学，使学生和舞蹈爱好者们即使在疫情下也能不中断舞蹈训练。

冯双白介绍了中国舞蹈源远流长的历史和文化。他分享说，在不同时节、不同场合中，中国人民往往以舞蹈庆祝节日、抒发情感。他还强调了舞蹈的积极作用，特别是各国舞者们可以用身体语言，向世界人民传递和增强抗击灾难的决心和信心。

与会嘉宾一致认为，在“世界舞蹈日”举办这样的国际交流活动，对于舞者而言具有重要纪念意义，希望主办方能够坚持办下去，进一步丰富活动形式和内容，为全世界舞蹈爱好者搭建一个交流沟通、相互理解、增进友谊的平台。

“杜威全球对话”活动是由中国外文局国际文化传播中心与杜威中国中心联合打造的全球青年对话平台，旨在通过机制化的系列活动推动东西方文明交流互鉴，促进东西方“Z世代”青年树立多元平等、包容开放的文明观。此前，杜威全球对话举行的两场主题活动分别聚焦“推动中华文明与各国文明交流互鉴”和“同住地球村：可持续发展与青年责任”。

(责编：于洋、吴成良)