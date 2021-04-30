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外交部第八场涉疆问题新闻发布会：新疆存在“强迫劳动”完全是伪命题

2021年04月30日16:05 | 来源：央视新闻客户端
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　　今天（30日），中国外交部举办第八场涉疆问题新闻发布会。新疆维吾尔自治区人民政府，相关行业协会、企业负责人和专家表示，新疆各族群众劳动就业均受法律保护，劳动就业完全自由，劳动权益依法得到保障，所谓新疆存在“强迫劳动”完全是伪命题。

　　4月21日，美国国会众院外委会审议通过所谓《维吾尔强迫劳动预防法案》，再次诬称中国在新疆进行所谓“强迫劳动”，鼓噪对有关实体和个人进行问责、制裁。

　　新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人 徐贵相：他们的根本目的，就是妄图对新疆进行“产业灭绝”，破坏新疆参与全球价值链的合作，削弱中国企业的国际竞争力，在更大范围实现“以疆制华”图谋。新疆方面将采取有力措施坚决回击。

　　与会人士介绍，在新疆，少数民族群众拥有择业自主权，在纺织服装企业就业后，均自愿依法与企业签订劳动合同，建立受法律保护的劳动关系，人身自由从未受到任何限制；少数民族职工享受同工同酬，同等享受养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险；少数民族职工的风俗习惯、宗教信仰自由和使用本民族语言文字等权利均得到充分尊重和保障。

　　新疆服装（服饰）行业协会副会长 乌布力艾散·乌布力喀斯木：新疆服装（服饰）行业协会是服务新疆服装企业的社团组织，始终致力于维护员工合法权利。我们充分利用政府颁布的一系列优惠政策措施，支持服装产业发展，增加劳动就业岗位，帮助农村富余劳动力就地就近自主就业、有序进城就业。

　　（总台央视记者 黄达）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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