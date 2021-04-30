新华社东京4月30日电 题：日本批准RCEP的考量

新华社记者刘春燕

日本国会参议院日前批准《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。由于众议院此前已批准该协定，此举意味着日本正式完成RCEP批准程序。

2020年11月，15个RCEP成员国正式签署该协定。RCEP在6个东盟成员国和3个非东盟成员国获批准后，即可在这些批准的国家之间相互生效。目前，中国、新加坡和泰国已完成批准程序。

在RCEP15国中，日本与东盟、澳大利亚均已签署经济伙伴关系协定，与新西兰则通过全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）建立了高水平的经济合作关系。加入RCEP可以使日本与中国、韩国建立更紧密经贸关系。

对日本来说，中国和韩国分别是第一大和第三大贸易伙伴，尽快批准实施RCEP，将中日韩三国纳入同一自贸框架，对推动日本出口、拉升日本经济复苏有现实意义。

日本经济产业省公布的数据显示，从工业品品种来看，RCEP生效后，中国对日本工业品的关税取消率将从8%提高到86%，韩国有望从19%提高到92%，这将有助于促进日本出口。

日本汽车产业相关企业在亚洲配置了大量产业链，拥有广泛业务，RCEP将成为其强大东风。从品种看，日本约87%的面向中国市场的汽车部件将得以免税，从年出口额来看，约相当于5万亿日元（1美元约合109日元）规模。日本对韩国出口的化学制品、纤维制品与织物、棉织物等将获得免税。日本输韩化学制品的年出口规模约为1.1万亿日元。

日本政府此前发表RCEP经济效果估算报告说，由于中国及韩国均加入其中，RCEP的经济效果将超过日本迄今签署的所有贸易协定。RCEP最终有望使日本91.5%的工业品获得免税，国内生产总值(GDP)有望提高2.7%。按照2019财年的实际GDP计算，相当于拉动经济增长约15万亿日元。出口有望增长0.8%，投资增加0.7%，民间消费扩大1.8%，就业人数有望增加57万。

对比之前日本政府关于CPTPP的估算，有日本媒体评论，美国退出后的CPTPP对日本GDP的推升效果仅为1.5%，相当于推动经济增长约7.8万亿日元。相比之下，RCEP对日本经济的利好效果远超CPTPP。

三菱综合研究所的报告认为，与CPTPP相比，RCEP不仅经济规模更大，而且具有地理上的连续性。RCEP生效不仅带来关税下调，通过改善整个亚洲的市场准入，还有望促进贸易和投资，可能重构供应链，提高供应链效率。

日本经济界人士认为，RCEP是捍卫自由贸易、应对保护主义的重要贸易安排，符合历史潮流。推动RCEP的批准与生效将进一步提高区域经济合作水平，符合有关各方的共同利益，将对地区和世界的稳定繁荣产生积极影响。

(责编：艾雯、刘洁妍)