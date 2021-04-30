王欲然

中国与非洲永远是命运与共的好朋友、好伙伴。中非间的合作历来也是亲密的、前进的。然而，国际上总有一些人对快速发展的中非关系感到不安与不适，总要离间中非关系、抹黑中非合作。只不过，这些伎俩不攻自破，最终徒劳无获。

媒体报道，美国务卿布林肯近日在其首次非洲“虚拟访问”期间，一边吹捧美国将在非洲有“更具有吸引力”的投入，一边挑拨中非关系，告诉非洲在和中国打交道时要“睁大眼睛”，并炮制所谓的“中国债务陷阱”论。

其实，美国在非洲针对中国大搞排他性“二选一”的伎俩早已司空见惯。2018年，特朗普政府时期的美国务卿蒂勒森首访非洲时，就大肆诋毁中非合作成果。甚至在由中国援建的非洲联盟会议中心内猛烈攻击中国“利用债务助长非洲国家的依赖性”。

但是，蒂勒森不着边际的言论一出，便被“打脸”。非洲国家多位领导人为中非合作正言：中国是非洲患难与共的可靠朋友，绝非外界挑拨所能撼动。非中合作互利共赢，西方批评言论站不住脚。更令蒂勒森想不到的是，他的访非行程还未结束，便被“炒了鱿鱼”。

布林肯应从蒂勒森的失败之举中学会：清醒地认识非洲、正确看待中非合作。

如今的非洲有自主选择与谁合作的权利，非洲国家无需“睁大眼睛”便能识破哪些是冒酸水、搞破坏的伎俩，哪些是实实在在惠及双方人民的合作。中非合作论坛成立20年来，中非之间贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍；中国迄今已在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施、援建了130多个医疗设施、45个体育馆和170多所学校，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。一串串数字的背后，是中国始终把非洲国家的需要和利益放在心上，想非洲之所想，急非洲之所急。

与其布林肯口说，将为非洲带来“更具有吸引力”的投入，不如以实际行动，帮助非洲国家应对挑战、实现发展。若还在试图阻碍中非关系发展、损害中非人民的福祉，那真是选错了地方、找错了对手。

(责编：刘叶婷、刘慧)