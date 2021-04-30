人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国际观察：美国务卿离间中非关系真是选错了地方、找错了对手

王欲然
2021年04月30日13:48 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国与非洲永远是命运与共的好朋友、好伙伴。中非间的合作历来也是亲密的、前进的。然而，国际上总有一些人对快速发展的中非关系感到不安与不适，总要离间中非关系、抹黑中非合作。只不过，这些伎俩不攻自破，最终徒劳无获。

媒体报道，美国务卿布林肯近日在其首次非洲“虚拟访问”期间，一边吹捧美国将在非洲有“更具有吸引力”的投入，一边挑拨中非关系，告诉非洲在和中国打交道时要“睁大眼睛”，并炮制所谓的“中国债务陷阱”论。

其实，美国在非洲针对中国大搞排他性“二选一”的伎俩早已司空见惯。2018年，特朗普政府时期的美国务卿蒂勒森首访非洲时，就大肆诋毁中非合作成果。甚至在由中国援建的非洲联盟会议中心内猛烈攻击中国“利用债务助长非洲国家的依赖性”。

但是，蒂勒森不着边际的言论一出，便被“打脸”。非洲国家多位领导人为中非合作正言：中国是非洲患难与共的可靠朋友，绝非外界挑拨所能撼动。非中合作互利共赢，西方批评言论站不住脚。更令蒂勒森想不到的是，他的访非行程还未结束，便被“炒了鱿鱼”。

布林肯应从蒂勒森的失败之举中学会：清醒地认识非洲、正确看待中非合作。

如今的非洲有自主选择与谁合作的权利，非洲国家无需“睁大眼睛”便能识破哪些是冒酸水、搞破坏的伎俩，哪些是实实在在惠及双方人民的合作。中非合作论坛成立20年来，中非之间贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍；中国迄今已在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施、援建了130多个医疗设施、45个体育馆和170多所学校，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。一串串数字的背后，是中国始终把非洲国家的需要和利益放在心上，想非洲之所想，急非洲之所急。

与其布林肯口说，将为非洲带来“更具有吸引力”的投入，不如以实际行动，帮助非洲国家应对挑战、实现发展。若还在试图阻碍中非关系发展、损害中非人民的福祉，那真是选错了地方、找错了对手。        

(责编：刘叶婷、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部