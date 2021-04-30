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巴西累计新冠死亡病例超40万例

2021年04月30日13:42 | 来源：新华社
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新华社圣保罗4月29日电（记者宫若涵）巴西卫生部29日晚公布的最新数据显示，24小时内巴西新增新冠确诊病例69389例，累计确诊14590678例；新增死亡病例3001例，累计死亡超40万例，达401186例；累计治愈13152118例。

根据世界卫生组织的最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例数排在全球第三，低于美国和印度，累计死亡病例数排在全球第二，仅低于美国。

巴西媒体根据卫生部的数据统计得出，近来死亡病例数最多的人群仍是60岁以上的老年人，但年轻人新冠死亡病例数增幅最大。数据显示，20至39岁年龄段新冠死亡人数增幅最大，今年2月新增1204例死亡病例，3月新增3896例，3月比２月增加了224%；40至59岁年龄段新冠死亡人数增幅第二高，2月为5747例，3月为17271例，增加了201%；60至79岁年龄段新冠死亡人数增幅略低，2月为13417例，3月为34805例，增加了154%。

巴西阿雷格里港联邦卫生科学大学传染病学教授露西娅·佩兰达认为，虽然老年人更容易因为感染新冠病毒而住院，但对于抗击疫情而言，年轻人构成了更大威胁，不仅是因为这部分人群数量多，还因为他们外出多、更容易将自己暴露在病毒中、也更容易不遵守防疫规定。

巴西媒体集团29日的统计数据显示，巴西累计新冠死亡病例从0增加到10万例用了149天，从10万例增加到20万例用了152天，从20万例增加到30万例用了76天，从30万例增加到40万例仅用了36天。

此外，巴西圣保罗州布坦坦研究所28日宣布开始生产自主研发的新冠候选疫苗ButanVac。州政府称，首批产量将达到100万剂且原料无需进口。布坦坦研究所已于3月26日向巴西国家卫生监督局提交进行该疫苗II期和III期临床试验的申请，至今仍在等待卫生监督局批准。目前该疫苗只进行过动物实验。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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