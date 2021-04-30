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泰国5月起恢复入境隔离14天措施

2021年04月30日13:41 | 来源：新华社
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新华社曼谷4月30日电（记者宋宇）因新一轮疫情发展迅速，泰国刚放松不到一个月的入境防疫政策将再次收紧。该国新冠疫情管理中心29日宣布，自5月1日起海外入境隔离期将恢复至14天，同时全国再次升级疫情管控措施。

新冠疫情管理中心发言人塔维辛在29日的记者会上说，所有入境泰国者自5月1日起，无论国籍、是否已接种新冠疫苗，都将面临14天隔离期。此外，泰国全境实行强制口罩令，任何人在公共场所未戴口罩都将面临最高2万泰铢（约合人民币4144元）的罚款；全国的娱乐场所和教育机构都将关闭。

泰国政府还决定，将全国划分为3个不同程度的疫情管控区，包括曼谷和清迈在内的6个府将升级为“高度严格管控区”。在此类管控区内，禁止20人以上聚会，所有餐厅禁止堂食、仅允许外带，关闭感染风险较高的场所，购物中心、便利店等缩短营业时间。

3月底，主要发生在曼谷娱乐场所的几处聚集性感染导致泰国第三轮新冠疫情暴发，并迅速蔓延至全国。自4月1日以来，泰国新增确诊病例34707例，超过疫情暴发以来该国累计确诊病例数的一半。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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