新华社北京4月30日电 《参考消息》30日刊登英国《每日电讯报》网站作者为珍妮特·戴利的文章《美国的种族分裂已演变成一场社会灾难顽疾》。文章摘要如下：

判处德里克·肖万谋杀乔治·弗洛伊德罪名成立，人们几乎全都称之为美国种族关系史上的“转折点”。法律和道德意义上确实如此。然而，就更广泛的种族政治意义而言，我心里没底。

在与种族主义进行的可怕斗争中，美国有过很多转折点，举不胜举。这个最新的转折点发生在《民权法》通过50多年之后。走到今天这一步，过程非常缓慢。这个事实表明，尽管肖万犯有谋杀罪铁证如山，可是起初仍然难以定罪。

种族问题仍在一定程度上渗透美国社会。法律或许规定要包容，但是种族群体分离仍然基本未变。为何肤色问题在美国如此顽疾难治？也许因为问题已不仅仅事关肤色。

非洲裔美国人作为一个整体，已脱离了贫困，出现了新的中产阶层。但是在巴尔的摩的住房项目，在南布朗克斯的穷街陋巷和底特律绝望废弃的街区……如此多的非洲裔美国人成功跨入自主阶段和阶层流动，也加剧了那些落后者的绝望程度。在非洲裔美国人聚居区，那里的街头文化就是围绕着毒品与枪支，是获得保护和社区团结的唯一源泉。

不管在哪儿都一样，传统行业的崩塌对于当地人走向衰落起了一定作用。但在美国，这种现象却致命地发展成了古老的仇恨，变成了对种族历史的怀疑。

他们（非洲裔美国人底层民众）带着日渐严重的苦涩和绝望，目睹了前赴后继的外国移民(很多人甚至不会说英语)在教育和职业方面跑到了他们的前面。对于那些无法参与这场竞争的人，该怎么办呢？这是自由民主制度的未来所面临的问题，需要更多“转折点”才能解决。

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