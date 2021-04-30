人民网努尔苏丹4月30日电 （记者周翰博）综合吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦媒体相关报道，当地时间30日凌晨，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦就停止两国边境地区武装冲突发表联合声明。

声明指出，两国政府提议就本月29日发生的边境地区武装冲突成立调解委员会，由该委员会调查冲突事件的起因及后果。目前，双方已就以下问题达成一致：

1. 停止两国边境地区的军事行动。

2. 双方将部署在冲突区域的部队和装备撤至原驻扎地点。

3. 采取措施防止紧张局势升级，并就维护两国边境地区稳定举行谈判。

4．成立由两国边防军、安全机构和内务部代表组成的联合工作组，对停火协议的执行情况进行监督。

吉总统扎帕罗夫29日通过社交媒体发表声明，呼吁民众、国内政治力量和媒体保持冷静。“我们应在睦邻友好、和谐共处、彼此尊重的前提下解决所有问题。试图点燃战火的行为非常危险。”

塔外长穆赫里丁在29日同吉外长卡扎克巴耶夫举行电话会谈时强调，发展同地区邻国的传统友谊和睦邻关系是塔外交工作的优先方向。塔方坚持认为应当通过谈判的方式，找到符合两国利益的方案，逐步解决双方的边界纠纷。

29日，位于吉塔边境两个存在领土纠纷的地区先后发生两国边防军交火事件，造成双方人员伤亡。

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