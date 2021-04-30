新华社华盛顿4月29日电（记者刘品然）美国白宫29日表示，美军已开始从阿富汗撤出，美军将部署额外兵力，以便为美军和北约联军撤离阿富汗提供保护。

白宫副新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔当天在总统专机“空军一号”上对随行记者透露，美军正从阿富汗撤出，部分精锐的陆军游骑兵部队将临时部署到阿富汗以保护撤军。此外，美国国防部长奥斯汀已下令美军一个航母战斗群为驻阿美军和北约联军在整个撤军过程中提供持续保护。

让-皮埃尔说，美中央司令部未来一段时间将与驻阿美军评估部队防卫需求，届时将对中央司令部辖区内额外兵力进行灵活部署。她表示，这些行动在初期会导致驻阿富汗美军人数增加，但美方仍致力于在9月11日前将所有美军撤出阿富汗。

五角大楼此前表示，奥斯汀已批准将数架B-52战略轰炸机部署至中央司令部辖区，“艾森豪威尔”号航母战斗群也将继续在辖区海域待命。美中央司令部辖区包括阿富汗。

美国有线电视新闻网29日援引数名美国防部官员的话报道，因安全原因，美国务院27日要求美驻阿富汗大使馆撤离非必要工作人员。

美国总统拜登14日宣布，驻阿美军将于5月1日起开始撤离并于今年9月11日前完全撤出美军。而根据美国前总统特朗普政府去年2月与阿富汗塔利班达成的协议，美国承诺今年5月1日前完全撤出驻阿美军和北约军队。塔利班已警告美国，不要违反5月1日前撤军的承诺，否则将做出回应。

据美国官方数据，目前驻阿美军约2500人。另据美国媒体报道，除上述美军外，阿富汗境内还驻扎着未公开宣布的约1000名美特种部队士兵。此外，阿富汗还驻扎着约7000名依赖美军后勤和安全支持的其他北约国家军人。

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