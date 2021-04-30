人民网北京4月29日电 （记者韩晓明）中国政府中东问题特使翟隽日前表示，面对饱受战争冲突之苦和矛盾纷争之困、在百年变局和世纪疫情叠加冲击下多线承压的中东，中方近期提出的“五点倡议”体现了中国促进中东和平安宁的诚意、作为联合国安理会常任理事国的担当。

中国政府中东问题特使翟隽在第二届长三角中东学论坛做专题报告。（论坛主办方供图）

4月24日，浙江外国语学院和中国中东学会在杭州主办第二届长三角中东学论坛，近200位中东问题研究者围绕百年变局、中东治理和中国作为等核心话题进行了15场分组研讨。中国政府中东问题特使翟隽应邀就中东问题和中国作为做专题报告。

翟隽指出，当前世界多极化，经济全球化，社会信息化，文化多样化深入发展，不稳定性不确定性突出，世界进入动荡变革期。中东扼守三洲五海，资源能源富集，在人类历史中孕育出璀璨文明，在国际舞台上发挥着独特作用。但长期以来，中东饱受战争冲突之苦、矛盾纷争之困，在百年变局和世纪疫情叠加冲击下多线承压。

翟隽说，不久前，国务委员兼外交部长王毅在访问中东期间接受阿拉比亚电视台采访时，提出了“关于实现中东安全稳定的五点倡议”，包括倡导相互尊重、坚持公平正义、实现核不扩散、共建集体安全、加快发展合作五方面内容。为解决长期困扰中东地区的和平发展问题贡献了中国智慧。

翟隽说，倡导相互尊重，指的是尊重和支持地区国家探索具有中东特色的发展道路，支持地区国家以自主方式政治解决热点问题，促进文明对话交流；坚持公平正义包括解决好巴勒斯坦问题，实现地区公道公义；实现核不扩散，主要指的是美伊应在履行伊核全面协议问题上相向而行，美应采取实质举措缓解对伊单边制裁以及对第三方的“长臂管辖”，伊方则应对等恢复履行核领域承诺，国际社会应支持地区国家建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的努力；共建集体安全，指的是兼顾各方合理关切，促进中东安全稳定，中方倡议举办海湾地区安全多边对话会议，探讨构建中东信任机制，逐步打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构；加快发展合作，指的是要支持地区实现发展、合作与融通，以实现地区的长治久安。

翟隽强调，“五点倡议”反映了中方为实现地区安全稳定进行的思考。体现了中国促进中东和平安宁的诚意和作为安理会常任理事国的担当。中方的倡议坚持问题导向，坚持标本兼治，既着眼长远，牢牢把住政治解决的大方向，也注重拿出实际行动，应对当务之急，受到地区国家和社会国际的重视和欢迎。他说，“下阶段，我们在中东方向的一项重点工作就是落实好‘五点倡议’，同各方加强沟通协调，为促进中东安全稳定作出切实贡献。”

翟隽最后表示，下阶段中方将在以下方面加强与中东地区国家合作：

一是坚持反干涉内政原则，坚定支持地区国家探索自身发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，筹备好中阿峰会推动，打造中阿命运共同体，为构建人类命运共同体做贡献。

二是建设性参与地区热点问题，发挥负责任大国作用。在巴勒斯坦问题上继续主持公道正义，在伊朗核问题上积极推动各方恢复履行伊核全面协议，在利比亚、也门等问题上积极劝和促谈，落实海湾多边对话平台，推动实现海湾地区安全。

三是用好新发展格局优势，深化同地区国家对接融合。深入对接发展战略，推动我同地区合作与我新发展格局更好融合。

这次国际学术论坛由共同发起单位上海外国语大学、上海国际问题研究院、上海社科院、上海大学和南京大学协办，浙外东方语言文化学院、浙外国别和区域研究中心、浙外环地中海研究院及中国中东学会秘书处联合承办。

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