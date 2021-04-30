新华社北京4月29日电（记者刘秀玲）韩国首尔新任市长吴世勋上任伊始就遇到烦心事：这座城市的垃圾能埋在哪儿？多年接收首都圈垃圾的仁川市垃圾填埋场即将在2025年填满封场，而计划新建的垃圾场也不准备给首尔留地儿。

首尔市政府说，首都没有土地能够用作垃圾填埋场。首尔市原打算用补贴吸引其他地方政府建垃圾场，但“张榜”三个月，依然无人应答。

这是2018年7月26日拍摄的韩国首尔解放村景色。（新华社记者王婧嫱摄）

不再配合

仁川在首尔以西，1992年起接收首尔和京畿道的垃圾。去年11月，仁川市宣布将在2025年8月停止为首尔和京畿道填埋垃圾，原因是指定垃圾场届时将被填满。仁川打算新建一个垃圾填埋场，但只为仁川市民服务。

仁川市要求首尔和京畿道按照中央政府政策，各自处理自家垃圾。

仁川市长朴南春3月31日在社交媒体脸书写道：“尽管国家有这样的垃圾处理政策，但由于缺乏对这一显而易见原则的坚持，仁川市和仁川市民受苦30多年。”

据《京畿日报》报道，仁川垃圾填埋场处理的垃圾中，首尔市约占42%，京畿道占37%，仁川市占21%。

这是2020年6月11日在韩国首尔白凡广场拍摄的市区夜景。（新华社记者王婧嫱摄）

难寻下家

吴世勋4月8日当选首尔市长。对仁川市上述表态，他明确表示，首尔没有土地用来建垃圾填埋场，与仁川市磋商延长现有垃圾填埋场使用年限是唯一办法。

吴世勋援引专家的说法称，随着垃圾填埋量逐渐减少，仁川现有垃圾填埋场能够用到2027年。

韩联社报道，由于吴世勋属于在野党国民力量党，而朴南春和京畿道知事李在明都属于执政党共同民主党，吴世勋难以在两人之间找到盟友。

吴世勋上周在青瓦台参加午餐会时找到总统文在寅，要求中央政府调解首都垃圾填埋问题。环境部长官韩贞爱随后到访首尔市政厅，同意在这一问题上扮演“积极的协调角色”，以达成各方都能接受的解决方案。

吴世勋建议与朴南春、李在明见面，但三人眼下并没有会晤安排。

韩联社报道，环境部、首尔市和京畿道曾提供2500亿韩元（约合14.5亿元人民币）特别补贴，寻找愿意新建首都圈垃圾填埋场的地方政府，但直到4月14日，还没有出现有意愿申领此补贴的城市。

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