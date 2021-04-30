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巴西媒体发表中国外交官文章《没人跟美国抢“第一”！》

2021年04月30日09:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月29日电 （记者吴杰）4月28日，中国驻里约热内卢总领事李杨在巴西《商业观察报》发表题为《没人跟美国抢“第一”！》的署名文章，用反讽的语言列举了美国在世界上的多个第一，认为美国一些政客对要失去这些第一的担心是多余的，没人跟美国抢这些“第一”。

李杨文章指出，美国是世界上最民主的国家！美国已经民主到新冠疫情已导致几十万人死亡的时候，还在争论这种病是否确实存在、还未就是否应该戴口罩达成共识！这样的“世界第一”，没人去抢！美国是世界上最热爱和平的国家！美国建国240多年，仅有16年未对外发动战争，有些战争到现在还在持续。这些战争造成的各国人员伤亡和流离失所者数以千万计，给人类文明带来的破坏无法估量！“美国外交政策聚焦研究计划”网站4月14日发表署名文章指出，美国是一部大规模杀人机器，军火商仍在开发威力巨大的核武器，继续扩大已有3800枚核弹的核武库。除了美国，谁还想成为这样的国家！

文章指出，美国是世界上人权记录最好的国家！美国不仅有屠杀掉95%印第安人口的种族灭绝原罪，现在仍然盛行“白人至上”主义，存在系统性的种族歧视，暴力执法问题日益突出。数据显示，2020年1月至11月，美国只有17天未发生执法人员致死案件。美国现有65万无家可归者，两年后可能上升到110多万。这样的世界纪录，没人愿意打破！美国是世界上最安全的国家！数据显示，2020年美国枪支销售突破历史记录，比2019年增加40%。而2021年仅1月份，全美枪支销售量就超过200万支，比去年同期增长80%。2020年美国死于枪击事件的人数累计超过4万人，平均每天达110多人。2020年单次造成4人以上伤亡的大规模枪击事件，创历史新高，达到600多起，比上年增加47%。这个“世界第一”同样没人稀罕！

文章指出，美国是世界上共同富裕做得最好的国家！去年7月美国全国经济研究所数据显示，占美国0.1%的最富有人群，拥有全美近20%的财富，接近底层90%人群的财富总和。目前美国贫富差距已达到经济大萧条以来的最高水平。“结构性种族主义”和教育、医疗、金融等领域严重的不平等，正在引发一系列社会问题。这样的荣耀，也只能美国独享。美国是世界上最讲道德的国家！贸易上比不过别国，就加征关税；技术上比不过人家，就“断供”打压；嘴里说的是“竞争”，用的却是给他国上市公司“摘牌”、强制收购别国公司、扣押别国公司高管等流氓手段。美国热衷于拉上随从，向对手发起集体制裁或谣言围攻。从一己私利出发，美国随意对他国发动军事打击或“颜色革命”，并总以“关心”别人来掩盖其险恶用心！如此绅士风度，无人能望美国项背！

文章最后说道，以此类推，还可以给美国列举出很多。中国丝毫不觊觎美国的这些“世界第一”，美国政客们也别幻想能够阻挡中国的发展强大。中国一定要做最好的自己！这就是，在中国共产党领导下，让全体人民生活得更富裕、更美好、更幸福；把国家建设得更强大、更文明、更美丽；并为人类的持久和平、普遍繁荣、共同安全和永续发展，做出应有贡献。

(责编：崔越、刘慧)

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