新华社北京4月29日电 国家主席习近平4月29日同匈牙利总理欧尔班通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中匈两国和两国人民相互支持，在疫情防控、复工复产等方面开展良好合作，取得重要成果，特别是就疫苗开展了紧密合作，体现出高水平政治互信，中匈关系更具韧性和活力。中方坚定履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，愿继续同匈方加强疫苗合作。

习近平强调，中方高度赞赏匈方坚定奉行对华友好政策，为推动中国与中东欧国家合作、维护中欧关系大局作出重要贡献。中方愿继续同匈方密切战略沟通，巩固政治互信，以匈塞铁路等重大合作项目为引领，深化各领域务实合作，共同应对各种风险和挑战，推动中匈全面战略伙伴关系不断得到新发展，更好造福两国人民。前不久举行的中国—中东欧国家领导人峰会为合作机制发展作出重要规划和引领。中方愿同匈方及其他参与方一道，开拓创新，推动中国—中东欧国家合作持续向前发展。

欧尔班表示，匈中两国就抗击新冠肺炎疫情特别是疫苗开展了密切合作，中方向匈方提供了及时宝贵支持，为匈方控制疫情发挥了重要作用，匈方对此深表感谢，希望继续同中方深化疫苗合作。匈方高度重视对华关系，对两国贸易克服疫情影响实现逆势增长感到高兴，欢迎更多中方企业来匈投资合作，将提供良好营商环境。匈方愿同中方积极推进匈塞铁路建设，将继续为促进中东欧国家同中国合作发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)