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习近平同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫通电话

2021年04月30日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月29日电  国家主席习近平4月29日同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫通电话。

　　习近平指出，去年以来，中乌关系经受住新冠肺炎疫情考验，双方在涉及彼此核心利益的问题上相互支持，在国际和地区事务中密切协作，有效维护了两国共同利益。今年是中国共产党成立100周年，也是乌兹别克斯坦独立30周年。站在新的历史起点上，中方愿同乌方一道，继往开来，推动中乌全面战略伙伴关系不断向前发展，共谋发展振兴，造福两国人民。

　　习近平强调，中方愿同乌方以明年庆祝两国建交30周年为契机，全面提升中乌合作规模、质量、水平，加强共建“一带一路”倡议和“新乌兹别克斯坦”规划对接，推进互联互通，深化贸易投资合作，扩大教育、文化、旅游、地方、体育等领域合作，继续加强疫苗合作。中方愿同乌方分享减贫经验，探讨建立减贫合作机制。双方应加强执法、安全、防务领域合作，共同维护地区安全稳定。

　　米尔济约耶夫表示，我对中国共产党即将迎来百年华诞表示热烈祝贺。在习近平总书记英明领导下，中国经济社会发展取得显著成就，打赢了脱贫攻坚战。我完全赞同习近平总书记关于国际社会应该团结应对新冠肺炎疫情以及国与国必须相互尊重、平等相待等重要论述。乌方将中方作为最重要、最可信赖的战略合作伙伴，坚定奉行一个中国原则，愿学习借鉴中方减贫经验，积极共建“一带一路”，持续深化经贸、互联互通、安全等领域合作。乌方全力支持中方办好北京冬奥会、冬残奥会，愿同中方继续加强在上海合作组织等地区事务中协作。

　　《 人民日报 》（ 2021年04月30日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)

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