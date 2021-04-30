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东京奥组委出台防疫新规　或空场办赛

2021年04月30日08:22 | 来源：新华网
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　　日本东京奥组委28日宣布比先前更严格的防疫措施，包括参赛运动员每天接受新冠病毒检测。东京奥组委主席桥本圣子同一天说，日本新冠疫情趋紧，东京奥运会可能在没有观众的情况下举办。

　　【加强防疫措施】

　　东京奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、日本政府和东京都政府28日举行五方线上会议，随后发布新版奥运会防疫手册，增加多条新规。

　　新版防疫手册60页，规定所有参会者离开本国前必须接受两次新冠病毒检测，抵达日本后再次接受检测；运动员及其所有密切接触者原则上将每天接受检测；其他参会者抵达日本后，前三天将每天接受一次检测，随后根据需要定期接受检测。

　　所有参会者必须乘坐专用车辆，在指定地点进餐。

　　运动员将签署一份遵守防疫规定的承诺书。东京奥组委首席执行官武藤敏郎说，如果违反规定，会有一定程度的惩罚。

　　国际奥委会主席托马斯·巴赫说：“如果情况需要，我们准备采取更严格措施。”

　　受疫情影响，原定2020年举办的东京奥运会推迟到今年7月23日至8月8日举行，残奥会推迟到今年8月24日至9月5日举行。

　　日本近日疫情恶化，东京、大阪和其他几个地区本周进入第三次紧急状态，东京28日新增新冠确诊病例925例，是三个月以来最多。日本迄今累计确诊新冠病例大约58万例，累计死亡病例超过1万例。

　　东京都知事小池百合子说：“情况非常困难，我们在与无形的敌人作战。”

　　【观众上限难定】

　　由于担忧疫情蔓延，东京奥组委3月宣布，东京奥运会和残奥会将不允许外国观众现场观赛。东京奥组委先前定于4月确定日本国内观众人数上限，但28日的会议决定延迟至6月作决定。

　　东京奥组委主席桥本会后说，如果预计疫情会给医疗系统带来问题，东京奥运会不排除在没有观众的情况下举办赛事。

　　共同社以一名知情官员为消息源报道，日本方面正在研究几种可能，包括限制观众人数为场地容量的50%以及只允许截至目前已经购票的观众入场。

　　组织者说，已经售出大约448万张奥运会门票和近100万张残奥会门票，海外观众购买的门票将被退款。

　　民意调查显示，70%至80%的日本民众认为眼下不应举办奥运会。路透社报道，即使没有外国观众，预计将有1万多名运动员、教练等参会者在7月抵达东京。

　　日本政府新冠病毒对策分科会（即新冠专家小组）会长尾身茂28日警告，应尽快讨论，如果夏天新冠感染率仍高，奥运会将如何举办。

　　美联社报道，日本目前有1%的人群接种了新冠疫苗。有关官员透露，日本奥运会参赛运动员尚未接种疫苗。

　　东京奥组委首席执行官武藤28日排除再次推迟举办奥运会的可能性。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：高歌、刘叶婷)

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