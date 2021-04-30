本报曼谷、北京4月29日电 （记者刘慧、强薇）亚洲开发银行28日发布《2021年亚洲发展展望》报告说，由于全球经济逐步复苏以及新冠疫苗接种的推进，亚太地区发展中经济体今年发展势头增强，经济增速有望达到7.3%。报告同时上调了中国2021年经济增长预期。

根据报告，亚太发展中经济体增长速度呈现分化。东亚和南亚地区经济增速领先于其他地区，分别达到7.4%和9.5%。中亚地区预计达到3.4%，东南亚地区达到4.4%，太平洋地区达到1.4%。

报告分析，从需求侧来看，就业市场向好、消费者信心重振、家庭消费复苏是利好中国消费市场的三大条件。从供给侧来看，中国大规模推广疫苗接种，将给服务业带来更大增长空间，酒店、娱乐和旅游等受疫情影响较大的行业将逐步赶上整体复苏节奏。

报告指出，疫苗分配取得进展、消费者信心复苏以及更稳定的商业环境和财政支持，将是地区经济复苏的主要动力。绿色和包容发展将是地区经济复苏的主要路径，各经济体应当从财政、立法和监管等多方面入手，以实现可持续发展目标。

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 18 版）

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