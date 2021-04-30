本报驻比利时记者 郑 彬

欧洲议会4月28日宣布批准《欧盟—英国贸易与合作协定》，为英国“脱欧”后双方贸易关系提供了行动框架和法律依据。按照计划，该协定将于5月1日正式生效。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，协定的通过对于保护欧盟公民权益、维护欧盟企业界的利益和建立公平竞争环境具有重要意义。

欧洲议会外交委员会报告人施德尔认为，协定的通过为欧英双方进一步建立平等关系打下了基础。双方在确保市场准入、保持良好贸易关系等很多方面达成了共识，未来还将在外交政策协调、教育交流等领域进一步磋商。欧洲议会将对协定的履行情况保持密切关注。

去年1月31日，英国正式“脱欧”。在经过11个月的紧张谈判后，欧盟与英国在去年12月底就贸易等未来关系事宜达成一致，签署了贸易与合作协定，并从今年年初起开始临时执行。这份1200多页的文件涵盖贸易、交通、安全、司法等各领域。

欧洲议会原计划于今年2月底前对协定进行投票。近期由于英国单方面延长大不列颠岛进入北爱尔兰地区商品免检期限，引发欧盟强烈不满并诉诸法律手段，表决议程一再延后。此外，欧英在新冠疫苗供应和渔业政策领域的摩擦，也导致双方信任度进一步下降。

欧洲议会外交委员会主席麦卡利斯特强调，英国“脱欧”是一个“双输”局面。协定的作用在于最大限度降低“脱欧”带来的负面影响，使未来双边关系具有更明确的法律基础。数据显示，今年1—2月份，欧英双边贸易额出现大幅下降，其中英国对欧盟出口额同比下降了近50%，欧盟对英出口则下降了20%。

分析认为，协定最终通过并不意味着双方矛盾就此解决。英国剑桥大学欧盟法问题专家伯纳德表示，在未来较长一段时间内，双方还需就一系列具体协定内容进行艰苦的谈判。此外，协议确立的双方零关税、零配额的目标，对促进双边货物贸易的作用更为明显，但在服务贸易等领域的覆盖范围明显不足。欧洲政策研究中心研究员祖莱格认为，近期欧英出现的一系列争端都表明，双边关系面临的挑战不仅仅是技术层面的问题，更重要的是双方在政治意愿上存在分歧。

（本报布鲁塞尔4月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 18 版）

(责编：郝江震、白宇)