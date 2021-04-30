本报驻南非记者 吕 强

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非洲地区形势总体稳定，但部分地区仍面临严峻安全挑战。新冠肺炎疫情对地区经济社会发展造成不利影响，给安全形势增添新的复杂因素。国际社会各方正加大对地区国家支持，积极应对安全威胁，努力通过发展消除不稳定根源。

近期，恐怖主义对乍得、尼日尔、莫桑比克、刚果（金）等多地的威胁增大，可能形成外溢效应，破坏地区经济增长与社会发展。联合国最新报告显示，非洲多地安全形势严峻，引发人道主义危机，仅萨赫勒地区就有创纪录的2900万人需要人道主义援助，约530万人流离失所，数千所学校被迫关闭，160万儿童严重营养不良。

恐怖袭击频繁发生

4月17日，乍得军队在西部加奈姆省打死300多名武装分子、俘获150多人。据乍得媒体报道，这些武装分子属于“乍得变革和协和阵线”。该武装组织主要活跃在利比亚南部紧邻乍得的边境地区，近期南下侵入乍得。

乍得是萨赫勒地区打击恐怖主义的重要力量。今年2月，时任萨赫勒五国集团新一任轮值主席乍得总统代比宣布，乍得将向布基纳法索、马里、尼日尔三国交界地带派遣1200名士兵进行反恐。不幸的是，代比近日在该国北部前线指挥军队和武装组织作战时负伤，于4月20日去世。当地舆论普遍认为，他的去世是该地区反恐的重大损失。

在尼日尔，武装分子频频发动武装袭击。武装分子近日对西部蒂拉贝里大区三个村庄发动袭击，造成11名平民死亡，另有1人受伤。西部塔瓦大区的多个村庄发生的袭击事件造成137名平民死亡。受袭击区域均处于尼日尔与布基纳法索、马里接壤的边境地区。联合国难民署指出，布基纳法索、马里和尼日尔的平民正在遭受越来越多的袭击，已导致近300万人沦为难民或颠沛流离者。

非洲其他地区的安全形势也不容乐观。根据联合国难民署发布的报告，在刚果（金）东北部地区，武装团体发起的袭击造成平民伤亡的情况，正以“惊人的速度”增加。自今年1月份以来，乌干达反政府武装“民主同盟军”频繁袭击刚果（金）北基伍省的贝尼区和伊图里省附近的村庄，造成近4万人无家可归。据统计，2020年该地区有超过400人在袭击中被杀害。

近几个月来，与极端组织“伊斯兰国”有关联的恐怖团体频繁向莫桑比克北部的德尔加杜角地区发动袭击，近300名武装分子近日还在当地的帕尔马镇袭击商店、银行、军营与政府设施。莫安全部队已在帕尔马镇展开军事行动。德尔加杜角省的冲突升级迫使近70万人逃离家园，其中一半是儿童。

背后因素错综复杂

专家指出，非洲多地恐袭活动频发的因素错综复杂，疫情蔓延、边境地带管理薄弱、非法贸易猖獗、贫困问题等，都是严重威胁当地安全形势的重要原因。

全球风险咨询公司“枫树园”近日发布的报告分析，受疫情影响，非洲多国政府目前难以实施全面反恐战略。与此同时，极端组织利用当地长期存在的治理和发展赤字，招募失业青年参与恐怖活动。这导致非洲多地面临的恐袭风险不断增大。

泛非通讯社网站分析称，“伊斯兰国”等极端组织正趁当地政府忙于应对疫情之际，在非洲多地坐大势力。从最新动向看，极端组织发动袭击更倾向于将能源、矿产等战略设施作为目标。“枫树园”的分析认为，萨赫勒地区运营的许多矿业公司都面临恐袭威胁。恐怖组织通常不直接袭击采矿场，但可能袭击保护矿业公司的军事及政府设施。西非海岸港口是布基纳法索、尼日尔采矿的运输和后勤路线，也面临恐怖主义威胁。

非法贸易网络成为恐怖组织活动的重要资金来源。报告显示，东非的非法贸易网络与索马里、刚果（金）、莫桑比克北部等政治不稳定地区有着密切关联。恐怖组织通过与东非的双向非法货物贩运从中牟利。

联合国反恐怖主义委员会执行局执行主任米歇尔·科南针对全球恐怖主义威胁的最新特点，建议优先使用互联网和其他虚拟平台来打击恐怖主义组织的招募、筹资活动。

国际支持不可或缺

针对非洲多地安全形势严峻这一现实，多个国际组织和包括中国在内的多国代表近期呼吁，国际社会应继续加大对非洲地区的关注和投入。专家指出，非洲各国及国际社会亟须加强合作，共同打击恐怖主义，克服疫情影响，努力根除极端主义滋生的土壤。

目前，联合国为莫桑比克发出了2.54亿美元的募捐呼吁，世界粮食计划署向莫桑比克提供了250吨的粮食援助。联合国难民署2020年在刚果（金）东部建造了4.3万多个家庭庇护所。

不久前，南非总统拉马福萨专门就莫桑比克北部发生的恐怖袭击事件与南非安全部门官员召开紧急会议，南非政府或计划派出特遣部队前往帮助当地控制局势。

“要打破冲突与贫困的恶性循环，必须将和平、发展与人道主义援助有机结合，增加和平建设与冲突预防领域的投资。”联合国秘书长古特雷斯认为，武装冲突持续引发贫困等问题，进一步削弱了社会的抵御能力，部分国家因此陷入贫困与冲突的恶性循环。要打破这种恶性循环，必须推进可持续发展，采取全面策略建设并维护和平，确保人人都能平等享有发展机会和受安全保护的权利。

有专家建议，一方面，国际社会要提高新冠疫苗的可及性和可负担性，帮助地区国家抗击疫情；另一方面，非洲国家要抓住高质量共建“一带一路”、非洲自贸区建设等契机，推动地区经济合作，把自然资源转化为民众福祉的来源，以发展促和平。

（本报约翰内斯堡4月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 18 版）

(责编：郝江震、白宇)