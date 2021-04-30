王文天

今年是澜沧江—湄公河合作（澜湄合作）启动5周年。2016年，澜湄合作首次领导人会议在中国海南举行，澜湄合作机制正式启动。澜湄合作起点高、发展快，已成为次区域合作的典范。

5年来，澜湄合作从培育期快速拓展到全面发展的新阶段。澜湄六国政治互信不断增强，务实合作不断深化，人文交流日益密切，执法合作成效显著。为促进流域内地区经济增长、改善人民生活，促进地区和平稳定作出积极贡献。

5年来，澜湄六国秉持团结精神，为实现共同繁荣携手前行。各国加强协调配合，拓展合作领域，优化合作模式。“发展为先、平等协商、务实高效”的澜湄精神持续深入人心，“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化不断丰富发展。

5年来，柬埔寨始终是澜湄合作主要参与者和推动者。作为澜湄合作首任共同主席国，柬埔寨为澜湄合作取得开门红作出积极贡献。2018年1月，在柬埔寨金边召开的澜湄合作第二次领导人会议，通过了《澜湄合作五年行动计划》和《澜湄合作第二次领导人会议金边宣言》两份重要文件，进一步明确澜湄合作发展方向，奠定坚实基础。

5年来，中柬在澜湄合作框架下的合作成效显著，具有鲜明特点。

一是引领性。柬方在过去3年获批澜湄合作专项基金项目最多，共有55个，涉及教育、卫生、减贫、环保和人文等领域。其中，专项基金支持的“防止澜湄地区文物盗窃、非法挖掘、非法进出口”文化保护项目，通过建立更有力的协调机制和加强宣传教育等，为柬埔寨和有关国家文化遗产保护提供了有力支持。

二是务实性。中柬澜湄项目合作始终遵循“高效务实、项目为本、民生为先”原则，着眼提升民众福祉，不断加强澜湄项目设计和成果转化。澜湄合作基金已资助41名柬埔寨学生赴华学习，支持柬埔寨13个省份进行登革热等热带病风险评估、监控和研究，并通过改善湄公河沿岸社区卫生和环境状况等，有效提升了当地居民生活水平，得到柬政府和民众高度评价。

三是示范性。2020年，中方通过“绿色澜湄计划”旗舰项目之一的低碳示范区项目，向柬方捐赠太阳能路灯、光伏发电系统等设备，帮助柬方节能减排、提高应对气候变化能力。两国环保部门还将根据有关合作备忘录进一步加强交流合作，相信必将产生更大的经济和社会效益。

澜湄合作根植于传统友谊之中，建立在共同利益之上，顺应时代潮流，合乎民心民意，这样的合作机制牢固而有活力。作为澜湄合作的重要成员和“铁杆”朋友，中柬将继续积极引领澜湄合作，为澜湄合作机制持续健康发展贡献智慧和力量。中方将与柬方一道，继续发扬澜湄精神，弘扬澜湄文化，推动澜湄合作行稳致远，为构建亚洲命运共同体和人类命运共同体作出新贡献！

（作者为中国驻柬埔寨大使）

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)