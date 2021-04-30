新华社雄安4月29日电 （记者齐中熙）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正28日到河北雄安新区调研，主持召开京津冀协同发展领导小组会议并讲话。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，严格按规划高标准高质量建设雄安新区，积极稳妥有序疏解北京非首都功能。

韩正来到雄安高铁站，考察高铁站及配套设施建设运营情况；前往容东片区雄安商务服务中心项目和金湖公园项目现场，详细了解项目建设进展，听取容东片区安置房情况汇报；走进北京四中雄安校区项目施工现场，考察北京市支持雄安建设学校和医院等交钥匙项目进展情况；到启动区大学园选址地块，了解大学园、医院等选址及工作对接情况。

中国卫星网络集团有限公司是首家注册落户雄安新区的中央企业。韩正来到公司拟选址地块，听取公司在雄安新区业务落地及建设设计思路等情况汇报，见证公司与雄安新区管委会签署合作协议，并为公司揭牌。他表示，希望公司打造成中央企业标杆，为雄安发展、为国家发展作出更大贡献。

韩正指出，中央有关部门单位和北京市、河北省认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足大局，扎实有力推进北京非首都功能疏解和雄安新区规划建设，成绩值得充分肯定。雄安新区已经进入承接北京非首都功能和建设同步推进的阶段，要坚持以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，奋力推动各项工作迈上新台阶。

韩正强调，京津冀协同发展目标要清晰，指导思想要明确，无论是研究宏观问题，还是谋划微观项目，都要始终牢牢把握疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”。雄安新区是北京非首都功能疏解集中承载地，首先是承接存量，必须分清轻重缓急，突出重点、分批推进部分在京高校、医院、央企总部等疏解到雄安新区。要落实和完善教育、医疗、社保、住房等疏解政策，增强雄安新区对疏解单位和人员的吸引力。要坚持“一张蓝图绘到底”，严格按规划推进项目建设。要尊重项目建设规律，坚持把质量放在第一位，速度服从质量，不能留下安全隐患。要坚持生态优先、绿色发展，抓好白洋淀污染治理和生态修复保护。要把廉洁理念贯穿雄安新区建设始终，加强全程监管，努力打造廉洁工程，建设廉洁雄安。

何立峰参加有关活动。

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）

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