韩正在河北雄安新区调研并主持召开京津冀协同发展领导小组会议时强调
严格按规划高标准高质量建设雄安新区 积极稳妥有序疏解北京非首都功能
新华社雄安4月29日电 （记者齐中熙）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正28日到河北雄安新区调研，主持召开京津冀协同发展领导小组会议并讲话。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，严格按规划高标准高质量建设雄安新区，积极稳妥有序疏解北京非首都功能。
韩正来到雄安高铁站，考察高铁站及配套设施建设运营情况；前往容东片区雄安商务服务中心项目和金湖公园项目现场，详细了解项目建设进展，听取容东片区安置房情况汇报；走进北京四中雄安校区项目施工现场，考察北京市支持雄安建设学校和医院等交钥匙项目进展情况；到启动区大学园选址地块，了解大学园、医院等选址及工作对接情况。
中国卫星网络集团有限公司是首家注册落户雄安新区的中央企业。韩正来到公司拟选址地块，听取公司在雄安新区业务落地及建设设计思路等情况汇报，见证公司与雄安新区管委会签署合作协议，并为公司揭牌。他表示，希望公司打造成中央企业标杆，为雄安发展、为国家发展作出更大贡献。
韩正指出，中央有关部门单位和北京市、河北省认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足大局，扎实有力推进北京非首都功能疏解和雄安新区规划建设，成绩值得充分肯定。雄安新区已经进入承接北京非首都功能和建设同步推进的阶段，要坚持以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，奋力推动各项工作迈上新台阶。
韩正强调，京津冀协同发展目标要清晰，指导思想要明确，无论是研究宏观问题，还是谋划微观项目，都要始终牢牢把握疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”。雄安新区是北京非首都功能疏解集中承载地，首先是承接存量，必须分清轻重缓急，突出重点、分批推进部分在京高校、医院、央企总部等疏解到雄安新区。要落实和完善教育、医疗、社保、住房等疏解政策，增强雄安新区对疏解单位和人员的吸引力。要坚持“一张蓝图绘到底”，严格按规划推进项目建设。要尊重项目建设规律，坚持把质量放在第一位，速度服从质量，不能留下安全隐患。要坚持生态优先、绿色发展，抓好白洋淀污染治理和生态修复保护。要把廉洁理念贯穿雄安新区建设始终，加强全程监管，努力打造廉洁工程，建设廉洁雄安。
何立峰参加有关活动。
《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）
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