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斯里兰卡总统总理分别会见魏凤和

2021年04月30日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社科伦坡4月28日电  （记者唐璐）4月28日，斯里兰卡总统兼国防部长戈塔巴雅、总理马欣达在科伦坡分别会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

　　戈塔巴雅说，斯方始终将发展斯中关系置于优先位置，坚定支持中国在核心利益问题上的立场。斯里兰卡一贯坚持独立自主的外交政策，不会屈服于任何域外大国的压力，不会同任何国家结盟。我高度关注两军防务合作，希望两军开展更加密切的交流，不断提升务实合作水平。

　　马欣达说，斯里兰卡永远是中国真诚的朋友，坚定支持中方维护自己核心利益的立场，愿加强同中方在包括军事在内的各领域交流和务实合作，推进两国关系不断发展。

　　魏凤和说，中方感谢斯方在台湾、香港和涉疆涉藏等问题上所持立场，将一如既往坚定支持斯方在人权、民族和解等问题上的立场。两军关系长期友好，要继续深化两军合作，发展两军关系。和平发展、合作共赢是世界大势和人间正道，某些大国拉帮结伙、谋求地区霸权不得人心，严重损害域内国家利益。

　　同日，魏凤和还与斯里兰卡国防部常秘古纳拉特纳举行会谈，共同启动中国国防大学斯里兰卡校友会网站。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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