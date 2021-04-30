人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“俄中始终是国际合作和多边主义的支持者和践行者”

本报记者  闫韫明
2021年04月30日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“世界迫切需要各国携手合作，应对新冠肺炎疫情及其他全球性挑战。俄中始终是国际合作和多边主义的支持者和践行者。”俄罗斯莫斯科国际关系学院东亚与上合组织研究中心主任亚历山大·卢金日前接受本报记者书面采访时表示。

　　卢金高度赞赏中国的抗疫成就，认为这主要得益于果断高效的政府决策和恪守规则的中国人民。卢金表示，共抗疫情更加凸显了俄中两国的深厚友谊。俄中围绕疫情防控相互坚定支持，密切沟通协作，树立了抗疫合作典范。

　　卢金期待俄中在后疫情时代加强合作，努力将双边经贸合作恢复到疫情前水平。“俄中应继续共同反对不断抬头的保护主义、单边制裁、经济问题政治化的逆流等，维护自由贸易秩序。”卢金表示，中国积极加入多个自由贸易协定，展现了对经济全球化的坚定支持。

　　作为上合问题专家，卢金指出，上合组织成员国紧密合作、守望相助，共抗疫情取得显著成果。今年恰逢上合组织成立20周年。卢金表示，该组织已经成长为一个广受尊重的国际组织，期待各成员国在继续聚焦安全合作的同时，在经贸领域加强联系，积极推进上合组织自贸区建设。此外，各成员国还应不断深化文化、教育、体育等领域的交流。

　　卢金表示，中国尽己所能支持上合组织发展，尤其在经济领域作出了巨大贡献。中国发起多项倡议，包括成立上合组织开发银行等。“期待中国在上合组织中发挥更大作用。”

　　卢金多次到访中国。“中国是一个繁荣稳定的国家，中国人民的脸上都洋溢着自信和自豪。”他表示，改革开放40多年来，中国发生了翻天覆地的变化，“相信未来中国的发展将更加蓬勃”。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部