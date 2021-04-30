本报记者 闫韫明

“世界迫切需要各国携手合作，应对新冠肺炎疫情及其他全球性挑战。俄中始终是国际合作和多边主义的支持者和践行者。”俄罗斯莫斯科国际关系学院东亚与上合组织研究中心主任亚历山大·卢金日前接受本报记者书面采访时表示。

卢金高度赞赏中国的抗疫成就，认为这主要得益于果断高效的政府决策和恪守规则的中国人民。卢金表示，共抗疫情更加凸显了俄中两国的深厚友谊。俄中围绕疫情防控相互坚定支持，密切沟通协作，树立了抗疫合作典范。

卢金期待俄中在后疫情时代加强合作，努力将双边经贸合作恢复到疫情前水平。“俄中应继续共同反对不断抬头的保护主义、单边制裁、经济问题政治化的逆流等，维护自由贸易秩序。”卢金表示，中国积极加入多个自由贸易协定，展现了对经济全球化的坚定支持。

作为上合问题专家，卢金指出，上合组织成员国紧密合作、守望相助，共抗疫情取得显著成果。今年恰逢上合组织成立20周年。卢金表示，该组织已经成长为一个广受尊重的国际组织，期待各成员国在继续聚焦安全合作的同时，在经贸领域加强联系，积极推进上合组织自贸区建设。此外，各成员国还应不断深化文化、教育、体育等领域的交流。

卢金表示，中国尽己所能支持上合组织发展，尤其在经济领域作出了巨大贡献。中国发起多项倡议，包括成立上合组织开发银行等。“期待中国在上合组织中发挥更大作用。”

卢金多次到访中国。“中国是一个繁荣稳定的国家，中国人民的脸上都洋溢着自信和自豪。”他表示，改革开放40多年来，中国发生了翻天覆地的变化，“相信未来中国的发展将更加蓬勃”。

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）

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