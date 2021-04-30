人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“中国共产党为世界其他政党树立典范”（百名外国政党政要看中共）

——访莫桑比克解放阵线党中央组织书记阿尔西多·恩戈尼亚

本报记者 张远南 车 斌
2021年04月30日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“同志你好！”莫桑比克解放阵线党中央组织书记阿尔西多·恩戈尼亚日前在接受本报记者采访时，以这样的称呼开场。恩戈尼亚说，他喜欢称呼中国朋友为“同志”，因为“这表达了莫中‘同志加兄弟’的传统友谊”。

　　“早在莫桑比克争取民族独立的年代，中国共产党和中国人民就向莫桑比克伸出援手。多年来，中国朋友一直积极支持莫桑比克经济建设。”恩戈尼亚表示，莫中两国和两国人民的友谊历久弥新。特别是面对新冠肺炎疫情挑战，中国向莫桑比克捐赠大批防疫物资，中国专家多次通过视频连线分享疫情防控经验。今年2月，首批中国援赠莫桑比克的新冠疫苗运抵莫首都马普托。“中方的无私帮助和两国人民的守望相助对莫桑比克意义重大。”

　　2019年12月，恩戈尼亚作为莫桑比克高级干部考察团一员访问中国，在云南考察了当地经济社会发展、基层党建、扶贫开发和新农村建设等情况。在楚雄市彝人古镇，当地民众通过发展彝绣产业脱贫给恩戈尼亚留下深刻印象。“中国的精准脱贫方略很成功，不是简单地向贫困人口提供金钱、住处或食物等，而是将他们纳入脱贫事业，激发其内生发展动力，实现包容性发展。”他认为，中国的精准扶贫、产业扶贫经验同样适用于莫桑比克。中国为广大发展中国家减贫作出了表率，莫桑比克解放阵线党希望加强同中国共产党的减贫经验交流。

　　过去近20年里，恩戈尼亚4次访问中国。他感叹道：“中国取得举世瞩目的发展成就，完全可以用‘奇迹’来形容。”他动情地向记者描述参观东海大桥时的场景：宏伟的大桥长达30多公里。站在桥头，海风拂面。遥望大桥另一端的洋山港所在地，已从小渔村蜕变成拥有全球最大自动化集装箱码头的深水良港。“中国实现跨越式发展离不开中国共产党的领导。”

　　恩戈尼亚曾担任莫桑比克解放阵线党中央党校思政课教师、中央党校校长。长期从事党组织工作的他认为，作为一个大国的执政党，中国共产党的治国理政经验值得借鉴。“中国共产党组织性、纪律性强，中国共产党党员优秀并且能做好表率。”为学习中国共产党的治国理政经验，恩戈尼亚特意阅读了《习近平谈治国理政》。“这部著作中丰富而深刻的理念，有助于我们解开中国共产党成功的密码。从著作中，我们看到了中国共产党人始终不忘初心的人民情怀，获得很多启示。”

　　恩戈尼亚认为，中国坚持走和平发展道路，秉持合作共赢理念，积极参与全球治理，推动构建人类命运共同体，这些都使世界各国受益。他特别提到中国推动共建“一带一路”，赞赏中国重视加强合作、推动共同发展。

　　在马普托湾上修建一座跨海大桥，解决交通不便对城市发展和粮食运输的制约，是莫桑比克人的夙愿。2018年，由中国公司承建的非洲主跨径最大的悬索桥、莫桑比克最大基建项目马普托跨海大桥正式通车。回忆起参加通车仪式时的盛况，恩戈尼亚说：“通车当天，所有人都想从桥上经过，感受它的风采。两国合作切实造福了莫桑比克民众。不断推进的莫中合作项目证明，共建‘一带一路’对莫桑比克来说是巨大机遇，促进了莫经济发展和莫中人民友好。”

　　在采访中，恩戈尼亚多次强调：“中国共产党为世界其他政党树立典范。”在他看来，中国共产党坚持以人民为中心，坚决维护人民利益，中国人民信任党、跟随党，这是中国战胜各种艰难挑战的重要法宝。“莫桑比克对中国共产党满怀尊重。在中国共产党成立一百年之际，我们要向为人民美好生活奋斗的中国共产党致敬，向英雄的中国人民致敬。祝福中国越来越繁荣富强！”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部