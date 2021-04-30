本报记者 张远南 车 斌

“同志你好！”莫桑比克解放阵线党中央组织书记阿尔西多·恩戈尼亚日前在接受本报记者采访时，以这样的称呼开场。恩戈尼亚说，他喜欢称呼中国朋友为“同志”，因为“这表达了莫中‘同志加兄弟’的传统友谊”。

“早在莫桑比克争取民族独立的年代，中国共产党和中国人民就向莫桑比克伸出援手。多年来，中国朋友一直积极支持莫桑比克经济建设。”恩戈尼亚表示，莫中两国和两国人民的友谊历久弥新。特别是面对新冠肺炎疫情挑战，中国向莫桑比克捐赠大批防疫物资，中国专家多次通过视频连线分享疫情防控经验。今年2月，首批中国援赠莫桑比克的新冠疫苗运抵莫首都马普托。“中方的无私帮助和两国人民的守望相助对莫桑比克意义重大。”

2019年12月，恩戈尼亚作为莫桑比克高级干部考察团一员访问中国，在云南考察了当地经济社会发展、基层党建、扶贫开发和新农村建设等情况。在楚雄市彝人古镇，当地民众通过发展彝绣产业脱贫给恩戈尼亚留下深刻印象。“中国的精准脱贫方略很成功，不是简单地向贫困人口提供金钱、住处或食物等，而是将他们纳入脱贫事业，激发其内生发展动力，实现包容性发展。”他认为，中国的精准扶贫、产业扶贫经验同样适用于莫桑比克。中国为广大发展中国家减贫作出了表率，莫桑比克解放阵线党希望加强同中国共产党的减贫经验交流。

过去近20年里，恩戈尼亚4次访问中国。他感叹道：“中国取得举世瞩目的发展成就，完全可以用‘奇迹’来形容。”他动情地向记者描述参观东海大桥时的场景：宏伟的大桥长达30多公里。站在桥头，海风拂面。遥望大桥另一端的洋山港所在地，已从小渔村蜕变成拥有全球最大自动化集装箱码头的深水良港。“中国实现跨越式发展离不开中国共产党的领导。”

恩戈尼亚曾担任莫桑比克解放阵线党中央党校思政课教师、中央党校校长。长期从事党组织工作的他认为，作为一个大国的执政党，中国共产党的治国理政经验值得借鉴。“中国共产党组织性、纪律性强，中国共产党党员优秀并且能做好表率。”为学习中国共产党的治国理政经验，恩戈尼亚特意阅读了《习近平谈治国理政》。“这部著作中丰富而深刻的理念，有助于我们解开中国共产党成功的密码。从著作中，我们看到了中国共产党人始终不忘初心的人民情怀，获得很多启示。”

恩戈尼亚认为，中国坚持走和平发展道路，秉持合作共赢理念，积极参与全球治理，推动构建人类命运共同体，这些都使世界各国受益。他特别提到中国推动共建“一带一路”，赞赏中国重视加强合作、推动共同发展。

在马普托湾上修建一座跨海大桥，解决交通不便对城市发展和粮食运输的制约，是莫桑比克人的夙愿。2018年，由中国公司承建的非洲主跨径最大的悬索桥、莫桑比克最大基建项目马普托跨海大桥正式通车。回忆起参加通车仪式时的盛况，恩戈尼亚说：“通车当天，所有人都想从桥上经过，感受它的风采。两国合作切实造福了莫桑比克民众。不断推进的莫中合作项目证明，共建‘一带一路’对莫桑比克来说是巨大机遇，促进了莫经济发展和莫中人民友好。”

在采访中，恩戈尼亚多次强调：“中国共产党为世界其他政党树立典范。”在他看来，中国共产党坚持以人民为中心，坚决维护人民利益，中国人民信任党、跟随党，这是中国战胜各种艰难挑战的重要法宝。“莫桑比克对中国共产党满怀尊重。在中国共产党成立一百年之际，我们要向为人民美好生活奋斗的中国共产党致敬，向英雄的中国人民致敬。祝福中国越来越繁荣富强！”

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)