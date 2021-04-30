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法国公布“四步走”解封计划

2021年04月30日05:11 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎4月29日电（记者徐永春）据法国媒体29日报道，法国总统马克龙宣布该国将从5月3日起分四个阶段逐步解除封闭隔离措施。

　　马克龙是在接受法国多家媒体采访时宣布“四步走”解封计划的。根据这一计划，自5月3日起，白天出行和跨地区旅行的限制将被解除，初中和高中学生将返校上课；5月19日进入第二阶段解封，宵禁开始时间将从每天19时推迟至21时，餐馆和酒吧的室外露台、商场、博物馆和电影院等将重新开放，但需限制人数。

　　在6月9日开始的第三阶段，宵禁开始时间将推迟至每天23时，餐馆和酒吧的室内部分将重新开放，文化和体育场所将恢复开放但需遵守人数上限规定，将开放外国游客入境，但需持有“健康通行证明”；6月30日，法国将进入最后阶段解封，宵禁将被解除，文化和体育等公共场所将全面恢复开放，并可根据当地防疫情况取消参加人数限制，但民众仍需遵守社交安全距离。

　　为遏制新冠疫情，法国自4月3日起在本土所有地区实施封闭隔离措施，为期4周。据法国政府网站29日公布的数据，法国过去24小时新增新冠确诊病例26538例，累计确诊5592390例；目前有29487名患者在医院接受治疗，其中5804人处于重症监护中。

(责编：郝江震、白宇)

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